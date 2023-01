Kohle statt Klimaschutz: Die Grünen und Lützerath

Dzienus ist Bundessprecher der Grünen Jugend, der Nachwuchsorganisation der Grünen. Immer wieder ist er im Rheinland, um die Räumung des Dorfes Lützerath zu verhindern. Die kann jederzeit beginnen.

Polizei bereitet sich auf Räumung von Lützerath vor

Die Polizei bereitet sich auf einen intensiven Einsatz vor, um sieben verbarrikadierte Häuser und 27 Baumhäuser zu räumen. Die Beamten gehen davon aus, dass sich etwa 300 Menschen dort aufhalten. Die Aktivisten wollen verhindern, dass Lützerath den Kohlebaggern weichen muss. Grund und Boden gehören allerdings schon länger dem Energiekonzern RWE.

Während die Grüne Jugend zusammen mit Klimaaktivisten am Tagebau protestiert, verteidigt die Parteispitze in Berlin die politischen Entscheidungen. Die beiden Grünen, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur, hatten mit RWE einen Kompromiss ausgehandelt, dem Lützerath zum Opfer fällt.

Grünen-Spitze verteidigt Kompromiss

Grünen-Chefin Ricarda Lang lässt Anfang der Woche in der Grünen-Parteizentrale keinen Zweifel, dass es so kommt und die verbliebenen Häuser geräumt werden. Wie die 28-Jährige sagt, hat RWE einen Rechtsanspruch, die Kohle unter Lützerath abzubaggern. Lang zeigt Verständnis für die Demonstrationen vor Ort und ruft alle Beteiligten zur Deeskalation auf.

Auch Grünen-Chef Omid Nouripour verteidigt die bevorstehende Räumung. Es sei Teil eines Kompromisses. Der habe fünf andere Dörfer im Braunkohlerevier bewahrt und den Kohleausstieg im Westen Deutschlands um acht Jahre vorgezogen.

Klimaaktivisten sind von Grünen enttäuscht

Bund, Nordrhein-Westfalen und RWE hatten im vergangenen Jahr vereinbart, den Kohleausstieg im rheinischen Revier von 2038 auf 2030 vorzuziehen. Jetzt haben sich die Grünen vorgenommen, den Ausstieg auch in den ostdeutschen Kohleabbaugebieten in Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt zu beschleunigen. Bei einer Klausur des Grünen-Bundesvorstands in Berlin rufen Nouripour und Lang ein "Jahr des Klimaschutzes" aus. Für Lützerath kommt das aber zu spät.

Luisa Neubauer twittert: "Die Grünen machen damit einen großen Fehler." Die Klimaaktivistin von "Fridays for Future" ist selbst Mitglied der Grünen. Von ihrer Partei scheint sie enttäuscht zu sein. Die hätte ökologische Grenzen ziehen und verteidigen müssen, sagt Neubauer. Es ist die lauteste Stimme, die die Entfremdung von Teilen der Klimabewegung und den Grünen deutlich macht.