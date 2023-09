Selenskyj will Waffenproduktion ankurbeln – EU-Besuch in Odessa

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat bei einem Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa anhaltenden europäischen Beistand für den Krieg des Landes gegen Russland zugesichert. "Wir als Europäische Union unterstützen die Ukraine in ihrem Kampf um die Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität", sagte der Spanier am Rande einer Besichtigung der infolge eines russischen Angriffs schwer beschädigten Verklärungskathedrale. Es gehe um militärische, wirtschaftliche, politische und diplomatische Unterstützung.

Selenskyj wirbt um westliche Rüstungskonzerne

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bereits gestern angekündigt, zur Stärkung der heimischen Rüstungsindustrie eine "Allianz der Verteidigungsindustrien" zu gründen. Ziel sei es, angesichts Moskaus verstärkter Waffenproduktion ebenfalls "ein modernes und schlagkräftiges Arsenal aufzubauen", sagte Selenskyj am Freitag bei der Eröffnung des ersten internationalen Forums der Verteidigungsindustrie in Kiew. Bereits "13 führende Unternehmen" der Branche hätten sich dieser Allianz angeschlossen.

Selenskyj warb außerdem um Partnerschaften westlicher Waffenproduzenten für seine Rüstungsindustrie. Luftabwehr und Minenräumung hätten dabei Priorität, sagte er am Samstag. Die Ukraine habe Interesse daran, die Produktion für die benötigte Ausrüstung lokal zu produzieren. So solle die Fertigung von Raketen, Drohnen und Artilleriemunition in der Ukraine erhöht werden. "Die Ukraine befindet sich in einer Phase des Verteidigungsmarathons, in der es sehr wichtig und entscheidend ist, vorzurücken und nicht sich zurückzuziehen."

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im vergangenen Jahr ist die Ukraine in hohem Maße von der Lieferung westlicher Waffen abhängig, setzt aber angesichts womöglich schwindender westlicher Unterstützung zunehmend auf die eigene Waffenproduktion. Zuletzt hatte Kiew eingeräumt, bei seiner im Juni gestarteten Gegenoffensive nur langsam voranzukommen.

