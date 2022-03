Lehrerverband: Flüchtlingskinder sollen sich aufgehoben fühlen

Man werde sich sehr um die ukrainischen Flüchtlingskinder bemühen, so die Präsidentin des bayerischen Lehrerverbands BLLV Simone Fleischmann am Freitag im Interview mit der Bayern 2-radioWelt. Fleischmann betonte: "Wir wollen und wir können natürlich auch diese Kinder und Jugendlichen bei uns in den Schulen aufnehmen, da wo sie ankommen."

Pandemie immer noch ein Problem an den Schulen

Die BLLV-Präsidentin machte aber auch klar: "Wir haben noch ein anderes Problem. Wir sind mitten in der Corona-Pandemie, haben da in der Schule schon auch besondere Herausforderungen und wir haben leider gerade nicht zu viele Lehrer und Lehrerinnen. Aber wir werden nicht jammern. Wir werden diesen Kindern alles geben, damit sie ein bisschen Normalität, ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Aufgehobensein fühlen in der Schule."

Erwartungshaltung herunterschrauben

Fleischmann warnte aber auch vor zu hohen Erwartungen: "Eine Task-Force auf KMK-Ebene ist wunderbar, eine Gedankenwerkstatt am Kultusministerium hier in Bayern brauchen wir auch. Vor allem aber brauchen wir das, um die Erwartungshaltung herunterzuschrauben - und, um uns vor Ort den Rücken zu stärken." Und das, so die BLLV-Präsidentin, könnten nur die Schulleiter vor Ort. Sie müssten raus aus dem Unterricht, "sonst können sie diesen Kindern vor Ort mit den ganzen Netzwerken nicht helfen." Sie fügte an: "Ja, dann fällt nochmal Unterricht aus. Wir können nicht alles wollen."

Hilfsbereitschaft bei Pensionisten

Fleischmann verwies darauf, dass es bereits jetzt viele helfende Hände gebe: "Ja, es gibt eine große Hilfsbereitschaft auch bei den Pensionisten. Es gibt Teilzeitkolleginnen, die werden aufstocken. Wir werden alles versuchen, weil wir spüren, dass manche Kinder jetzt unbedingt andere Kinder treffen wollen, in die Schule gehen wollen."

Taskforce der Kultusminister eingerichtet

Die Kultusminister von Bund und Ländern hatten gestern Abend eine Taskforce eingerichtet, um ukrainische Flüchtlingskinder in deutsche Schulen zu integrieren. So sollen unter anderem nach Deutschland geflüchtete ukrainische Lehrer eingebunden und digitalisierte ukrainische Lehrwerke zum Einsatz kommen.