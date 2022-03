Mehr Corona-Fälle: Ist das die BA.2-Welle und wann endet sie?

Immer mehr Menschen in Deutschland infizieren sich wieder mit dem Coronavirus, vor allem mit dem Omikron-Subtyp BA.2. Laut aktuellem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI), der sich auf Daten bis zur 8. Kalenderwoche, also bis zum 20. Februar bezieht, waren bis zu diesem Datum 38 Prozent aller Corona-Infektionen auf die Untervariante BA.2 zurückzuführen. Experten gehen davon aus, dass der BA.2-Subtyp hierzulande mittlerweile sogar die meisten Infektionen ausmacht.

Erst am Montag, 7. März, hatte sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach besorgt über die steigenden Inzidenzen geäußert. Es werde sich weiter bemerkbar machen, dass der Omikron-Subtyp BA.2 noch ansteckender sei als die ursprüngliche Omikronvariante, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Der bis vergangene Woche anhaltende Abwärtstrend scheint jedenfalls erst einmal gestoppt. Der Infektiologe Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg sieht Bayern in der Pandemiebekämpfung trotzdem "auf dem richtigen Weg", wie er im Interview mit dem BR sagt.

Viele Corona-Fälle: Was die steigenden Inzidenzen bedeuten

Beim Blick auf die täglich vom RKI veröffentlichten Fallzahlen fällt auf, dass aktuell die Infektionszahlen vor allem in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen besonders hoch sind und immer noch stark ansteigen. Der Fasching beziehungsweise Karneval könnte eine Erklärung dafür sein. Sicher belegbar ist ein Zusammenhang zwischen den "tollen Tagen" und den hohen Infektionszahlen laut Bundesgesundheitsministerium aber nicht. Eine Nachverfolgung der Infektionsketten ist aufgrund der chronisch überlasteten Gesundheitsämter momentan ohnehin schwierig.

Nachgewiesen ist allerdings, dass die Omikron-Untervariante BA.2 wesentlich ansteckender ist als die bisher verbreiteten Virusvarianten. Auch scheint BA.2 die auf Impfungen oder Infektionen mit früheren Varianten beruhende Immunität leichter zu überwinden, wie dazu durchgeführte Studien belegen. Infektionen trotz Impfung oder bereits durchgemachter Infektion sind deshalb bei BA.2 häufiger als bei anderen Virusvarianten. Das lässt die Inzidenz ebenfalls ansteigen.

All das heißt für das Infektionsgeschehen: Die Fallzahlen werden langsamer sinken, "als wir gedacht haben", wie Bernd Salzberger von der Universität Regensburg sagt. Aber auch: Wer geimpft ist, der sei zumindest vor einem schweren Verlauf mit Komplikationen geschützt, betont der Mediziner.

BA.2: Warum viele Infektionen gefährlich sein können

Immun durch Ansteckung - das ist doch ganz gut, denken sich vielleicht viele. Doch laut Salzberger ist das "ein zweischneidiges Schwert". Bei jungen Menschen könnte das nach seiner Ansicht funktionieren. Die hätten eine gute Immunität, "vor allen Dingen, wenn die sich infizieren - auf eine Impfung drauf", so Salzberger.

Aber das Problem seien diejenigen, die nicht geimpft oder aufgrund einer Immunsuppression nur einen schlechten Impfschutz erreichen können. Für die - deren Zahl noch hoch ist - sei es laut Salzberger gefährlich, auf eine Immunität durch Ansteckung zu hoffen. Außerdem sei dies auch aus einem "zweiten Punkt" gefährlich, so Salzberger: "Viele Infektionen heißt auch viele Mutationen und eine Chance, dass eine neue Variante entsteht", warnt er.

Omikron-BA.2: Was gegen die steigenden Inzidenzen hilft

Trotz der steigenden Inzidenzen ist Bernd Salzberger bezüglich des Pandemieverlaufs zuversichtlich. Die vierte Impfung, wie sie derzeit schon alten Menschen verabreicht wird, ist für ihn ein wichtiger Punkt im Kampf gegen steigende Inzidenzen. "Und der zweite Punkt ist tatsächlich noch vorsichtig zu sein. Herr Lauterbach sagt es immer wieder und ich glaube, da müssen wir uns noch daran halten", sagt er. Auch den für Ende März vorgesehenen Lockerungen sieht Salzberger gelassen entgegen. "In Bayern sind wir auf dem richtigen Weg, [...] Nächste Woche soll das Wetter besser werden, dann ist man mehr draußen, die Infektionsgefahr also geringer. Und ich hoffe, dass wir dann weiter sinkende Fallzahlen sehen", so der Mediziner.