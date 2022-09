Lebensmittel aus Deutschland: Könnten wir uns selbst versorgen?

Und das Viehfutter?

Nicht vergessen darf man schließlich das Viehfutter. Denn der Selbstversorgungsgrad mit Fleisch gibt noch keine Antwort auf die Frage, woher das Viehfutter stammt, mit dem die Tiere ernährt werden. Wie viel davon kommt aus Deutschland? Wieviel muss importiert werden? Zur Selbstversorgung mit Fleisch gehört der Aspekt des Futters also zwingend dazu.

Nach Angaben des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL) betrug das Futtermittelaufkommen im Wirtschaftsjahr 2020/21 - bezogen auf den Naturalwert, also das Produktgewicht - 195 Millionen Tonnen. Davon entfielen nach Angaben des Ministeriums 95 Prozent, das sind 187 Millionen Tonnen, auf inländisch erzeugte Futtermittel, darunter auch hofeigene Futtermittel wie Grassilage, Silomais und Getreide.

Bezogen auf den Proteingehalt des Futters gibt es daneben noch eine eigene Berechnung, die sogenannte Eiweißbilanz, wie sie die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) veröffentlicht. Bezogen auf den Gehalt an Rohprotein stammten danach 2020/21 insgesamt immer noch 82 Prozent des Gesamtfutteraufkommens aus dem Inland. Bei der "Eiweißlücke" von 18 Prozent, so das BLE, handele es sich hauptsächlich um hochwertige Proteinfuttermittel wie Soja, die aus Übersee importiert würden.

Betrachtet man also die Menge an Futtermitteln, so stammen 95 Prozent aus Deutschland, bezogen auf den Gehalt an Eiweiß sind es immerhin noch 82 Prozent.

Fazit

Mit vielen wichtigen Agrarprodukten kann sich Deutschland also selbst versorgen. Viel zu gering sind die Erntemengen jedoch vor allem bei Obst und Gemüse. Auf Deutschland bezogen, müssen wir uns also eher keine Sorgen machen. Mit Blick auf die durch Krieg und Dürre verschärfte Hungersituation weltweit gilt aber natürlich: Wenn mehr Agrarprodukte produziert werden, nicht nur für den heimischen Markt, führt das auch zu niedrigeren Preisen für Lebensmittel, die wiederum den Menschen nicht nur hierzulande, sondern auch in ärmeren Ländern zugute kommen.

