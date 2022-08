Bauern protestieren in Würzburg gegen EU-Verordnungen

"Wenn wir so weiter machen, steuern wir auf eine Ernährungskrise zu" – befürchtet Claus Hochrein, Landwirt aus Unterfranken und Vorstandsvorsitzender des Vereins "Landwirtschaft verbindet Bayern" (LSV). Der Verein will gegen neue EU-Beschlüsse vorgehen und hat Landwirte am Mittwoch deshalb zum Protest aufgerufen. Die Veranstaltung in Würzburg ist in Bayern der Auftakt zu einer bundesweiten Aktion unter dem Motto "#Bauernproteste: Gemeinsam für die Zukunft!".

Weniger Ernteerträge durch neue Pflanzenschutzverordnung befürchtet

Wie der Verein mitteilt, demonstrieren die Teilnehmer für die Ernährungssicherheit in Deutschland. Sie wollen auf die "fatalen Entwicklungen" in der Landwirtschaft aufmerksam machen. Der Protest richtet sich gegen mögliche EU-Beschlüsse wie zum Beispiel eine neue Pflanzenschutzverordnung. "Wir wollen schon im Vorfeld massiv dagegen vorgehen", so Claus Hochrein gegenüber BR24.

Die Ernteerträge gehen laut Hochrein immer weiter zurück. Ein umfassendes Verbot von Pflanzenschutzmitteln würde die Situation verschärfen. Hochrein geht außerdem davon aus, dass mit den neuen EU-Beschlüssen noch mehr Landwirte ihren Betrieb aufgeben werden.

Bis zu 1.000 Demonstranten in Würzburger Innenstadt erwartet

Beim Protest in Würzburg hofft der Vorstandsvorsitzende des LSV Bayern auf 500 bis 1.000 Teilnehmer. Die Landwirte treffen sich zum Teil mit ihren Schleppern um 10 Uhr an den Würzburger Mainwiesen. Dort beginnt ein Protestmarsch durch die Innenstadt: Die Teilnehmer laufen zu Fuß zum Oberen Markt, wo um 11.30 Uhr eine Kundgebung stattfindet.

LSV plant weitere Protestaktionen in Bayern

Der LSV hat Landwirte in ganz Deutschland dazu aufgerufen, sich am Mittwoch an Aktionen zu beteiligen oder selbst Veranstaltungen zu organisieren. Der LSV Bayern plant bereits weitere Protestaktionen. In zwei Wochen soll in Bayern die nächste Veranstaltung stattfinden.

Heftige Bauernproteste in den Niederlanden

Bereits im Juli waren Bauern in den Niederlanden wegen strengerer Auflagen auf die Straße gegangen. Es kam zu heftigen Protesten. In einem Fall eskalierte die Situation so sehr, dass die Polizei Schüsse abgab. In Deutschland solidarisierten sich Landwirte mit den niederländischen Kollegen. Auch bayerische Bauern waren damals mit ihren Schleppern auf der Straße, um sich gegen Einschränkungen ihrer Wirtschaftsweise zu wehren.