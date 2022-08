Kretschmer zum Waldbrand: "Spiel gegen die Zeit"

Hunderte Einsatzkräfte dies- und jenseits der Grenze kämpfen auch am Dienstag noch gegen die Flammen und Glutnester im Wald an der deutsch-tschechischen Grenze. Das Feuer war vor gut einer Woche im Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien ausgebrochen und griff dann auf den Nationalpark Sächsische Schweiz über. Nun hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) angekündigt, dass der Bund einen Teil der Einsatzkosten tragen will.

Kretschmer: Über besseren Brandschutz diskutieren

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer forderte eine bessere Prävention. Angesichts der Brände hält der CDU-Politiker weitere Investitionen in den "vorsorgenden Brandschutz" und in entsprechende Technik für erforderlich. Sachsen werde drei Hubschrauber kaufen, die auch Wasser transportieren können, sagte Kretschmer im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2. Beim Auftreten eines Waldbrandes müsse man "innerhalb von Minuten reagieren" können. "Ich finde, wir sollten das als Diskussion in Deutschland tun, mit der Bundesregierung gemeinsam, aber auch über Bundesländergrenzen."

Reaktion auf Klimawandel und Trockenheit notwendig

Es werde "eine Aufarbeitung geben müssen", forderte Kretschmer. Man müsse auf den Klimawandel und die zunehmende Trockenheit reagieren. Es gehe etwa um Konsequenzen für die Waldbewirtschaftung und die Frage, ob Totholz "nicht doch in größerem Maße aus dem Wald geholt" werden müsse. Auch müssten "trockenresistentere Arten schneller und zügiger" gepflanzt werden. Die "Aufklärung der Bevölkerung" sei ebenso wichtig.

Danke für die Solidarität

Der sächsische Ministerpräsident lobte die Unterstützung durch andere Bundesländer. "Deutschland ist wirklich ein großartiges Land, was die Solidarität der Menschen angeht, aber auch die Professionalität über die Bundesländer und über die technischen Hilfsdienste hinweg." Die Feuerwehrleute im Brandgebiet seien teilweise "völlig erschöpft". Der Einsatz sei ein "Spiel gegen die Zeit", so Kretschmer.