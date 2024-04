Die Klima-Kläger: Wenn Klimapolitik vor Gericht gemacht wird

Klimaklagen auch in den USA - deutlich mehr Klimaklagen weltweit

Im August 2023 entscheidet in den USA im Bundesstaat Montana ein Gericht zugunsten jugendlicher Kläger, die argumentierten, dass die fossile Energiepolitik des Bundesstaates ihre Rechte auf eine gesunde Umwelt verletzt. Dieses Urteil könnte weitere Klimaklagen in den USA inspirieren. Jedoch sind auch in den USA politische Konsequenzen über den Einzelfall hinaus nur schwer umsetzbar, weil es dort keine allgemeinen Klimaschutzgesetze gibt, die gerichtlich belastet werden könnten. Außerdem unterscheidet sich das juristische System der USA wesentlich zu europäischen Rechtssystemen.

Trotz einer deutlichen Zunahme der Klagen seit 2020 auf weltweit rund 2.500 Fälle Ende 2023, schaffen nur wenige den Weg vor Gericht, weil viele Klagen schlicht abgewiesen werden. Dennoch gewinnen solche Klagen an Bedeutung, da sie gesellschaftliche Diskussionen anregen und Druck auf Entscheidungsträger ausüben. Obwohl Klimaklagen also keine direkte Lösung für den Klimawandel darstellen, tragen sie dazu bei, den Druck auf politische Entscheidungsträger und Unternehmen zu erhöhen und den Klimaschutz voranzutreiben.

Prozesse als politisches Druckmittel

Eine wachsende Zahl dieser strategischen Prozesse zielt also nicht darauf ab, rechtlich zu gewinnen, sondern darauf, öffentlichen Druck auf die Politik auszuüben. Ein Beispiel dafür ist die Klage der Nichtregierungsorganisation "Friends of the Irish Environment" vor dem obersten Zivil- und Strafgericht Irlands im Jahr 2019, die zunächst erfolglos bleibt. Anschließend zieht die NGO vor den irischen Supreme Court, den Obersten Gerichtshof. Bevor dieser sein Urteil verkünden kann, beschließt die Regierung bereits einen verbesserten nationalen Klimaaktionsplan.

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes wird als historisch betrachtet und könnte zukünftige Klimaklagen auf nationaler und internationaler Ebene beeinflussen. Allerdings steht auf einem anderen Papier, welche politischen Handlungen aus den Klimaklagen folgen.