Klimaaktivisten sägen in Berlin Spitze von Weihnachtsbaum ab

Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben in Berlin die Spitze des Weihnachtsbaums am Brandenburger Tor abgesägt. "Das ist nur die Spitze des Weihnachtsbaums" war zudem auf einem an einer Hebebühne angebrachten Transparent zu lesen. Laut Polizei wurden drei Menschen in Gewahrsam genommen. Zwei Personen hätten sich mittels der Hebebühne nach oben fahren lassen und die Spitze der Nordmanntanne abgesägt, teilte ein Sprecher der Berliner Polizei mit.

"Wir sehen nur die Spitze der darunter liegenden Katastrophe"

"Wir sehen in Deutschland bisher nur die Spitze der darunter liegenden Katastrophe", sagte Lilli Gomez von "Letzte Generation". Während ganz Deutschland die Woche damit verbringe, die besten Geschenke aus den größten Läden zu besorgen, fragten sich andere, woher sie ihr Wasser zum Trinken bekommen, nachdem Dürren und Fluten ihre Ernte vernichtet hätten.

"Der Klimakollaps in Deutschland steht vor der Tür, und die Bundesregierung macht keinerlei Anstalten, uns zu schützen. Bereits jetzt sei das Eis sehr dünn", sagte die Sprecherin der Initiative, Aimée van Baalen. Jede weitere Erwärmung sorge für mehr Risse und Unsicherheiten. "Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass unsere Lebensgrundlage gesichert ist", betonte sie: "Deshalb wird unser friedlicher Widerstand auch an Weihnachten und im neuen Jahr nicht aufhören."