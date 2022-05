Waffenlieferungen: CDU-Außenpolitiker kritisiert Bundesregierung

Der Unions-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter wirft der Bundesregierung Lüge vor. Im Interview mit der Bayern 2-radioWelt sagte er: "Am Wochenende hat die parlamentarische Staatssekretärin Siemtje Möller bei 'Berlin direkt' die Öffentlichkeit belogen, indem sie sagt, die Nato-Staaten hätten sich verständigt, keine westlichen Kampf- und Schützenpanzer an die Ukraine zu liefern." Diese Aussage sei nicht haltbar. Der deutschen Öffentlichkeit werde etwas "vorgegaukelt".

Kiesewetter: "Das ist auf keinen Fall die Wahrheit"

Es gebe keine Bestätigung für die Richtigkeit dieser Aussage, so Kiesewetter: "Das ist auf keinen Fall die Wahrheit. Wir haben sehr deutlich nachgefragt." Man müsse deutlich sagen, dass Deutschland die Lieferung von schweren Waffen und Panzern angekündigt habe und die Regierung dazu auch die Unterstützung des Bundestages habe, so Kiesewetter weiter, der CDU-Obmann im Auswärtigen Ausschuss ist. Das hätte seiner Ansicht nach schon vor sechs Wochen geschehen können. "Hier wird auf Zeit gespielt. Da werden versteckte Signale an Russland gesendet."

Verständnis für ukrainischen Botschafter Melnyk

Der CDU-Außenpolitiker äußerte im Interview Verständnis und Zustimmung für die Äußerung des ukrainischen Botschafters Andrij Melnyk, die ausbleibenden Waffenlieferungen seien "unterlassene Hilfeleistung." "Dem stimme ich zu", so der CDU-Politiker.

Einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine hält Kiesewetter für nicht durchführbar. Beim Aufnahmeverfahren müssten die gleichen Regeln, wie für alle Beitrittsländer gelten. Allerdings könne die EU dieses Jahr den Kandidatenstatus aussprechen. "Das wäre das Garantieversprechen dafür, dass die Gleise Richtung Brüssel führen und dass das nicht mehr aufgeweicht werden kann." Aber, fährt Kiesewetter fort, selbst der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe gesagt, es brauche 15 oder 20 Jahre, bis das Land so weit sei.

Röttgen für rasche assoziierte EU-Mitgliedschaft der Ukraine

Ähnlich äußerte sich zuletzt Kiesewettters Parteikollege Norbert Röttgen. Der CDU-Außenpolitiker hat angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine eine rasche assoziierte Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union vorgeschlagen. Man solle keinen EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine "ins Schaufenster stellen", wenn man wisse, dass in 10, 15 oder 20 Jahren nichts aus einer Vollmitgliedschaft werde, sagte Röttgen am Montag bei der Vorstellung seines Buches "Nie wieder hilflos! Ein Manifest in Zeiten des Krieges" gemeinsam mit dem Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, in Berlin am Montag. Gebraucht würden nun schnelle und machbare Lösungen. Das Gleiche gelte für die Staaten des westlichen Balkans.

"Die EU wird jetzt östlicher werden", sagte Röttgen. Wenn es im Osten keine Sicherheit und Stabilität gebe, seien im Westen Frieden und Freiheit gefährdet. Staats- und Regierungschefs von assoziierten Partnern könnten etwa bei EU-Gipfeln dabei sein, teils mit beratender Stimme. Wolle man geopolitische Sicherheit in Europa, könne der alte Erweiterungsmechanismus der EU nicht einfach fortgesetzt werden.