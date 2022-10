Lauterbach sieht Cannabis-Legalisierung als Vorbild für Europa

Viel hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bei der Vorstellung der jüngsten Pläne zur Cannabis-Legalisierung nicht dabei: Lediglich ein Eckpunktepapier stellt er vor. Dieses war zuvor vom Bundeskabinett verabschiedet worden. Doch allein dieses Eckpunktepapier sorgt für kontroverse Diskussionen.

Cannabis kein Betäubungsmittel mehr?

Bis der Gesetzentwurf auf dem Tisch liegt, wird es noch dauern. "Die Materie ist komplex", unterstreicht der Bundesgesundheitsminister. Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) sollen nach den Vorstellungen der Bundesregierung künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden.

Die EU muss den Plänen zustimmen

Lauterbach rechnet frühestens im Jahr 2024 mit einer Legalisierung. Vorausgesetzt, es läuft alles gut – und das ist durchaus ungewiss. Zunächst gehen die Pläne der Bundesregierung an die Europäische Kommission. Noch heute würden sie an Brüssel übermittelt, so der Gesundheitsminister. Dort müsse nun geprüft werden, ob die Pläne nach Völkerrecht und europäischen Recht umsetzbar sind.

Er ist der Ansicht: "Dass die Ziele der UN- und der europäischen Verträge mit einer solchen Vorgehensweise besser umgesetzt werden." Nämlich den Jugend- und Gesundheitsschutz zu gewährleisten und zu verbessern.

Gesetz könnte Vorbild für Europa werden

Erst wenn die EU grünes Licht gibt, will Lauterbach einen Gesetzentwurf vorlegen. Der SPD-Minister sagt: Kommt das Gesetz, wäre es einerseits das liberalste Legalisierungsprojekt in Europa, andererseits wäre es der am stärksten regulierte Cannabis-Markt in Europa. "Das könnte ein Modell für Europa werden", zeigt sich Lauterbach optimistisch.