BR24live 11.30 Uhr: Eckpunkte zur Cannabis-Legalisierung

Cannabis-Legalisierung - dieses Thema sorgt seit Jahren für viel Diskussionen in Deutschland. Die Ampel-Regierung plant nun auch hierzulande ein Gesetz, das den Erwerb und Besitz von Haschisch oder Marihuana in Grenzen erlauben soll. Erste Details wurden bereits bekannt. Nun legte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seine Grundzüge für einen Gesetzentwurf vor – seine Kabinettskollegen haben diesen Eckpunkten am Vormittag zugestimmt. Ein konkreter Gesetzentwurf soll aber erst kommen, wenn sich abzeichnet, dass die EU keine rechtlichen Einwände hat.

Legalisierungspläne für Cannabis - Was bisher bekannt ist

Laut Lauterbachs Plänen könnten künftig der Erwerb und Besitz von 20 bis 30 Gramm "Genusscannabis" zum Eigenkonsum straffrei sein, und auch der private Eigenanbau könnte in begrenztem Umfang gestattet werden. Das Eckpunktepapier, das der dpa vorliegt, beinhaltet zudem folgende Punkte:

Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) sollen demnach künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Der Verkauf soll in "lizenzierten Fachgeschäften" - Zutritt erst ab 18 - und eventuell in Apotheken ermöglicht werden. Werbung für Cannabisprodukte wird untersagt. Die Menge, die pro Kunde verkauft werden darf, wird begrenzt. Einen Versandhandel soll es zunächst nicht geben. Der Handel ohne Lizenz bleibt strafbar. "Wegen des erhöhten Risikos für cannabisbedingte Gehirnschädigungen in der Adoleszenz" soll geprüft werden, ob es für unter 21-jährige Käufer eine THC-Obergrenze geben soll.

Neben der Umsatzsteuer auf Verkäufe ist eine gesonderte "Cannabissteuer" geplant, die sich nach dem THC-Gehalt richtet. Aufklärung, Prävention, Beratung und Behandlungsangebote sollen ausgebaut werden, besonders im Hinblick auf Jugendliche. Begleitend sollen Daten erhoben und analysiert werden zu den gesellschaftlichen Auswirkungen der Cannabis-Freigabe. Nach vier Jahren sollen die Regelungen bewertet und gegebenenfalls angepasst werden, vor allem mit Blick auf den Gesundheits-, Kinder- und Jugendschutz sowie mit Blick auf die Straßenverkehrssicherheit.

Andere Länder: Von Grauzone bis Erlaubnis

In verschiedenen Ländern wie Kanada und einzelnen US-Bundesstaaten ist Cannabis legal. Kanadas Erfahrungen mit der Freigabe für Personen über 19 Jahren sind noch relativ frisch - dort erfolgt der Handel seit 2018 über staatlich lizensierte Abgabestellen.

In einigen europäischen Ländern wie den Niederlanden oder Spanien, ist Cannabis zwar nicht legal, aber teils ist die Toleranzspanne der Behörden größer – oder Gesetzeslücken werden nicht geschlossen, so dass der Haschisch-Konsum und der Besitz kleinerer Mengen hier toleriert wird. Andere Länder wie die Schweiz oder Tschechien betrachten Besitz und Konsum lediglich als Ordnungswidrigkeit.

Bayern warnt vor Drogentourismus

Warnungen vor dem Gesetzesvorhaben kommen unter anderem aus Bayern. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte der "Augsburger Allgemeinen": "Die Legalisierungspläne der Bundesregierung stellen nicht nur für Deutschland, sondern auch für ganz Europa ein gefährliches Signal dar. Es ist zu befürchten, dass eine Legalisierung in Deutschland auch Cannabis-Fans aus anderen europäischen Ländern anlockt." Die Bundesregierung müsse daher sicherstellen, "dass keine Anreize für einen Drogentourismus nach Deutschland geschaffen werden".

Außerdem stünden die Pläne der Bundesregierung im Konflikt zu Europäischem Recht und zu von der EU unterzeichneten Abkommen der Vereinten Nationen zur Drogenbekämpfung. Bayern lehne die Legalisierungspläne der Bundesregierung klar ab, so Holetschek. "Cannabis besitzt eine starke stimmungs- und wahrnehmungsverändernde Wirkung." Der Konsum berge wesentliche und teils irreversible gesundheitliche und soziale Risiken.

