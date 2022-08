Kanada als "Wunschpartner" für deutsche Energieversorgung

Die Energieversorgung für Deutschland, die Abhängigkeit von Russland und Alternativen für die Zukunft: Um diese Fragen drehen sich die Gespräche bei der Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) und einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation nach Kanada. So auch in Toronto auf einer deutsch-kanadischen Wirtschaftskonferenz.

Scholz hofft auf kanadisches Flüssiggas

Dort sagte Scholz: "Bei Deutschlands Abkehr von russischer Energie ist Kanada unser Wunschpartner." Dabei soll es auch um den Import von Flüssiggas gehen. "Wir hoffen, dass kanadisches Flüssiggas dabei eine sehr wichtige Rolle spielen wird." Die Bundesregierung war zuvor sehr zurückhaltend bei dem Thema gewesen, sieht aber nach den Äußerungen des kanadischen Ministerpräsidenten Justin Trudeau neue Chancen, dass Kanada in einigen Jahren LNG auch nach Europa liefern kann. Bis dahin müssen allerdings mehrere Hürden überwunden werden: Aktuell fehlen für den Transport über den Atlantik noch Pipelines und Terminals.

Langfristiges Wasserstoff-Bündnis mit Kanada

Auf der Tagesordnung der Reise steht auch ein langfristiges Bündnis für die Produktion von Wasserstoff. Deutschland sei bereit, langfristig in den Umbau der Dekarbonisierung der Wirtschaft zu investieren und vor allem in eine Wasserstoff-Zusammenarbeit, sagte Scholz. Dabei gilt Neufundland als günstiger Standort für die Produktion von grünem Wasserstoff, der mit Hilfe von erneuerbaren Energien erzeugt wird. Es gibt in der dünn besiedelten Region viel Wind und viel Fläche, um ihn in Energie umzuwandeln.