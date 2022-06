Johnson spricht sich für ESC in der Ukraine aus

Neue Luftangriffe auf Kiew

Die Lage ist auch in Kiew aktuell weiter angespannt. Am Sonntagmorgen wurde die Hauptstadt erneut aus der Luft angegriffen, es waren Luftalarm-Sirenen und Explosionen zu hören. Nach offiziellen Angaben schoss die ukrainische Luftabwehr russische Raketen über der Stadt jedoch ab. Auch beim Kiew-Besuch von Deutschlands Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Donnerstag hatte es gleich zweimal Luftalarm gegeben.

Johnson weckt Zweifel an seinem eigenen Argument

Außerdem irritierte Johnson selbst und entkräftete sein Argument, bis zum ESC 2023 vergehe noch ein Jahr. Denn in einem Gastbeitrag der "Times on Sunday" rief er westliche Verbündete auf, sich auf einen langen Krieg in der Ukraine einzustellen. Der russische Präsident Wladimir Putin habe sich auf einen Abnutzungskrieg verlegt, um die Ukraine "mit schierer Brutalität" in die Knie zu zwingen, schrieb der konservative Politiker. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" die Sorge geäußert, der Krieg könne sich über Jahre ziehen.

