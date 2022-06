Massenprotest gegen steigende Lebenshaltungskosten in London

Lohnentwicklung hält Inflation nicht Schritt

Laut dem Gewerkschaftsdachverband TUC, Organisator des Protests, beträgt der Kaufkraftverlust britischer Arbeitnehmer seit 2008 effektiv 20.000 Pfund (23.275 Euro), weil die Lohnentwicklung nicht mit der Inflation Schritt gehalten hat. Zudem sind seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar Energie- und Lebensmittelpreise in Großbritannien stark gestiegen.

Gewerkschaft kritisiert hohe Boni für Vorstände

Der Zeitung "The Guardian" zufolge erzählte Frances O’Grady, die Generalsekretärin der TUC, auch von einer ihr zugetragenen Geschichte über Kinder, die einen Teil ihres Schulessens zurückbehalten hätten, um es zum Abendessen mit nach Hause zu nehmen. "Die Preise schießen in die Höhe, aber die Boni in den Vorstandsetagen sind wieder auf Rekordniveau", wird sie zitiert.

Währenddessen steigen die Lebensmittelpreise auch in Deutschland weiter. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) forderte Russland zum Einlenken im Streit um ukrainische Getreideexporte auf. "Man muss für die Welt hoffen, dass eine Verständigung gelingt", sagte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf laufende Verhandlungen über einen Exportkorridor über das Schwarze Meer. "Russland muss einen sicheren Transport ermöglichen und zugleich glaubhaft zusichern, dass es einen solchen Korridor nicht für eine Invasion nutzt", sagte Scholz.

