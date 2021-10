Flugzeug stürzt in Bürogebäude in Mailand - Acht Tote

Ein Kleinflugzeug ist in Mailand kurz nach dem Start abgestürzt und in ein leerstehendes Bürogebäude gekracht. Bei dem Unfall am Sonntag kamen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge acht Menschen ums Leben - die beiden Piloten sowie alle sechs Passagiere, unter ihnen ein Kind.

Flugzeug in Bürogebäude gestürzt

Die Maschine vom Typ Pilatus PC-12 war vom Flughafen Mailand-Linate gestartet und auf dem Weg nach Olbia auf Sardinien nur wenige Kilometer später abgestürzt. Das Gebäude fing daraufhin Feuer und wurde heftig beschädigt. Wegen Renovierungsarbeiten hatten sich dort keine Menschen aufgehalten. Auf einem angrenzenden Parkplatz gingen Autos in Flammen auf.

Der Unglücksort befindet sich in der Nähe der Metrostation San Donato. Der Grund für den Absturz war zunächst unklar.

"Der Aufprall war verheerend"

Augenzeugen berichteten, dass ein Motor der Maschine gebrannt habe und das Flugzeug daraufhin im Sturzflug zu Boden ging, ohne dass Manöver ersichtlich waren. Italienischen Medien zufolge hatten die Bewohner der Gegend ein lautes Zischen gehört und dann eine Explosion, verursacht durch den Aufprall des Flugzeugs.

Eine von der Absturzstelle aufsteigende Rauchwolke war kilometerweit zu sehen. "Der Aufprall war verheerend", sagte Carlo Cardinali von der Feuerwehr Mailand laut Nachrichtenagentur Ansa. "Bislang konnten wir nur eine Leiche finden."

Die PC-12 ist ein einmotoriges Propellerflugzeug, das bis zu neun Passagiere transportieren kann. Die italienische Flugsicherheitsbehörde ermittelt zum Absturz.