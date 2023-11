Israel meldet Einmarsch der Armee ins Zentrum von Gaza-Stadt

Rufe nach Feuerpausen im Gazastreifen

Unterdessen verschärft sich das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen. Nach unabhängig nicht überprüfbaren Angaben der von der Hamas geleiteten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen wurden seit Beginn des Krieges dort mehr als 10.300 Menschen getötet, etwa zwei Drittel davon seien Frauen und Kinder. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen sprach von einer "katastrophalen humanitären Situation" im Gazastreifen. Um die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen zu können, sei eine Feuerpause "überlebenswichtig", sagte die Leiterin der Organisation, Claire Magone, vor Journalisten.

Auch UN-Generalsekretär António Guterres rief erneut zu einer sofortigen humanitären Waffenruhe im Gazastreifen auf. Der "Albtraum" im Gazastreifen sei "eine Krise der Menschheit", sagte Guterres am UN-Sitz in New York.

Grenze bei Rafah für Evakuierungen geöffnet

Am Montag konnten erneut mehr als 30 Menschen mit einem deutschen Pass über den Grenzübergang Rafah aus dem Gazastreifen nach Ägypten ausreisen. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sprach von einem "kleinen Hoffnungsschimmer in dieser Situation". Der Grenzübergang war am vergangenen Mittwoch erstmals seit Beginn des Krieges für die Ausreise von Ausländern und Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft sowie Verletzte geöffnet worden.

Über eine gemeinsame Linie im Krieg zwischen Israel und der Hamas berieten auch die G7-Außenminister bei einem zweitägigen Treffen in Japan. Baerbock sagte, sie werbe angesichts des Leids der Zivilbevölkerung in dem Palästinensergebiet "intensiv für humanitäre Feuerpausen". US-Außenminister Antony Blinken rief die G7 auf, Einigkeit zu demonstrieren.

Mit Informationen von AFP und Reuters