Erste Anklage gegen Hamas-Sympathisanten in Bayern

Die Generalstaatsanwaltschaft München hat Anklage gegen einen mutmaßlichen Sympathisanten der Terrorgruppe Hamas erhoben. Das hat der BR auf Anfrage aus Behördenkreisen erfahren. Die Bild-Zeitung hatte zuerst über die Anklage berichtet. Grundlage der Anklage ist ein Bericht des BR-Politikmagazins Kontrovers. Dieser hat zu den Ermittlungen geführt.

Beschuldigter billigte Überfall der Hamas auf Israel

Der BR hatte den Beschuldigten auf einer Pro-Palästina-Demo am Münchner Odeonsplatz interviewt. Eigentlich hatte die Stadt die Versammlung im Vorfeld untersagt. Trotzdem waren mehr als 100 Demonstranten zusammengekommen – unter ihnen der 27-jährige Beschuldigte.

Im Interview mit Kontrovers schilderte er sein Verhältnis zum Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Wörtlich sagte er: "Für die Tat alleine habe ich kein Verständnis. Aber für die Jahre davor, was passiert ist, wenn ich dann diese Tat anschaue, dann sage ich, das ist viel zu wenig."

Anklage im beschleunigten Verfahren

Das Gesetz sieht für das Billigen von Straftaten Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Nun wurde am 30. Oktober Anklage vor dem Amtsgericht München im beschleunigten Verfahren erhoben. Das beschleunigte Verfahren ist für Fälle mit klarer Beweislage vorgesehen.

Die Anklage wurde eingereicht von Andreas Franck, dem Zentralen Antisemitismusbeauftragten der Bayerischen Justiz. Wie der BR weiter erfahren hat, ist die Anklage in Bayern die erste ihrer Art wegen Tathandlungen im Kontext des Überfalls der Terrororganisation Hamas auf Israel.

Mehr als 1.400 Tote bei Hamas-Angriff auf Israel

Hamas-Terroristen waren vor einem Monat überraschend über die Grenze nach Israel gekommen und hatten dort Massaker an Zivilisten verübt. Israel hatte dabei und in den Tagen darauf mehr als 1.400 Tote zu beklagen. Mindestens 242 Menschen wurden in den Gazastreifen entführt.

