Immer mehr Ministerpräsidenten für allgemeine Corona-Impfpflicht

Der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) hat eine allgemeine Corona-Impfpflicht in Deutschland erneut ausgeschlossen. Er sei dafür, dass eine Impfpflicht in Einrichtungen mit besonders vulnerablen Gruppen wie Pflegeheimen erwogen und gesetzlich auf den Weg gebracht werde, sagte Braun am Montag dem Radiosender SWR2.

Die Bundesländer hatten den Bund bei der Ministerpräsidentenkonferenz vergangene Woche gebeten, in bestimmten Einrichtungen wie Krankenhäusern und Pflegeheimen eine Impfpflicht für alle Mitarbeiter einzuführen, die Kontakt zu besonders gefährdeten (vulnerablen) Menschen haben.

Breite Unterstützung in Bayern

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) hält es für richtig, dass man jetzt über eine "allgemeine Impfpflicht" spreche und nicht über eine "berufsgruppenspezifische". Es solle nicht der Eindruck entstehen, dass eine bestimmte Berufsgruppe für etwas verantwortlich ist. All das müsse im Bund geregelt werden, so Holetschek nach den Beratungen der Gesundheitsminister der Länder weiter. Dann werde man sehen, wie sich die Länder dazu stellen.

In Bayern gibt es inzwischen breite Unterstützung für die Forderung nach einer allgemeinen Impfpflicht. Auch von den Freien Wählern und aus Teilen der Opposition kam Zustimmung. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) forderte schnelles Handeln. Angesichts des "dramatischen Infektionsgeschehens in weiten Teilen Bayerns" und der sich immer weiter verschärfenden Lage in den Krankenhäusern führe "an einer allgemeinen Impfpflicht kein Weg vorbei", sagte Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Sie müsse so schnell wie möglich und noch im laufenden Jahr umgesetzt werden.