Corona: Kliniken bereiten sich auf Verlegungen vor – und Triage

Sachsen muss sich nach Angaben der Landesärztekammer auf eine Triage vorbereiten. Es stünden im Freistaat nur noch wenige Betten auf den Intensivstationen zur Verfügung, sagte der Präsident der Landesärztekammer, Erik Bodendieck, dem Sender NDR Info.

Landesärztekammer erwartet Triage in den kommenden Tagen

Wenn sich daran nichts ändere, müsse über eine Auswahl nachgedacht werden, wer behandelt werde und wer nicht. "Wir müssen triagieren, und das werde ich diese Woche mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken noch mal besprechen", so Bodendieck. Triage bedeutet, dass Mediziner aufgrund von knappen Ressourcen entscheiden müssen, wem sie zuerst helfen.

In einem weiteren Interview mit dem Deutschlandfunk sagte Bodendieck, dass die Behandlung aller Patienten zurzeit noch leistbar sei. Bei den Prognosen gehe er aber davon aus, dass Sachsen in den nächsten Tagen so in die Belastung hineingehe, dass zwei Menschen um ein Bett "kämpfen müssen". Die Überlegung sei dann, wer die besseren Aussichten auf einen Erfolg der Behandlung habe. Ungeimpfte hätten im Fall einer sogenannten extrakorporalen Beatmung, die bei akutem Lungenversagen eingesetzt wird, "eine sehr schlechte Überlebenschance".

Auch bayerische Kliniken im Alarmmodus

Auch in Teilen Bayern ist die Situation laut dem Vorstandsvorsitzenden der Kliniken Südostbayern, Uwe Gretscher, kritisch. Bei den Kliniken Südostbayern liege die Intensiv-Bettenauslastung derzeit bei 95 Prozent und das, obwohl die Kliniken, wenn möglich, Patienten in andere bayerische Kliniken verlegten. Laut Gretscher werden Patientenverlegungen aber aufgrund der steigenden Infektionszahlen in anderen Regionen zunehmend schwieriger. Momentan sei nur noch die absolute Notfall-Versorgung gewährleistet, alle nicht dringlichen Operationen seien bis auf Weiteres verschoben, auch für Tumorpatienten. Das sei für die betroffenen Personen "sehr bitter", so Gretscher. Das Krankenhauspersonal blicke trotz der ab Mittwoch geltenden Verschärfung der Corona-Regeln sorgenvoll auf die nächsten zwei Wochen, denn die Maßnahmen würden erst verzögert wirken. Ob es zu einer Triage-Situation kommen wird, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Zusammen mit der Ethikkommission bereite man sich sicherheitshalber intern darauf vor.

Grafik: Intensivpatienten in Bayern