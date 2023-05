Erneuter Haftbefehl gegen Journalist Deniz Yücel in der Türkei

Ein Gericht in der Türkei hat einen Haftbefehl gegen den Journalisten Deniz Yücel verhängt. Die Entscheidung erging in einem Verfahren, in dem Yücel Beleidigung des Präsidenten sowie Verunglimpfung des türkischen Staates und der Justiz vorgeworfen werde, teilte sein Anwalt Veysel Ok am Donnerstag mit. Der "Welt"-Korrespondent lebt in Deutschland und war bei dem Prozess nicht vor Ort.

Vorwurf: Yücel soll Erdogan "Putschist" genannt haben

Die Vorwürfe gegen Yücel beziehen sich laut der Anwaltsvereinigung MLSA auf Inhalte aus von ihm verfassten Artikeln. Darin habe er Erdogan etwa einen "Putschisten" genannt. Die Schriftsteller-Vereinigung PEN fordert die sofortige Einstellung der Verfahren gegen ihren Co-Sprecher Yücel. Der Prozess in Istanbul soll am 17. Oktober fortgesetzt werden.

Es sei ein Skandal, dass dieser Prozess wegen "Verunglimpfung des türkischen Staates und der türkischen Nation" sowie wegen "Beleidigung des Staatspräsidenten" überhaupt eröffnet worden sei, betonte PEN. Die Vereinigung forderte, das Verfahren sofort einzustellen.