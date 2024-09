Hochwasser-Lage in Polen, Tschechien, Rumänien weiter dramatisch

Dramatische Lage in den Hochwassergebieten in Polen, Tschechien und Rumänien: Sintflutartiger Regen hat am Wochenende ganze Landstriche unter Wasser gesetzt, mehrere Menschen kamen in den Fluten ums Leben: In Rumänien starben sechs Menschen, Polen beklagt bereits das fünfte Todesopfer. In Tschechien ertrank ein Mann, sieben Menschen werden vermisst. Tausende mussten evakuiert werden, Hunderttausende waren ohne Strom. Straßen und Zugstrecken mussten gesperrt werden. Eine Entspannung ist derzeit nicht in Sicht.

Weitere Informationen zum Hochwasser im Live-Blog auf tagesschau.de

Polen beruft Krisenkabinett ein

Der Bürgermeister der polnischen Stadt Breslau hat in den frühen Morgenstunden Hochwasseralarm ausgerufen: Die niederschlesische Stadt an der Oder bereitet sich auf eine Flutwelle vor, die für Mittwoch erwartet wird. Angesichts der schweren Verwüstungen bei Überschwemmungen im Südwesten des Landes hat Regierungschef Donald Tusk sein Kabinett zu einer Krisensitzung am Montagvormittag einberufen. Er habe ein Dekret zur Ausrufung des Katastrophenzustands vorbereitet. Die Lage hat sich in vielen Orten der Gebiete von Niederschlesien und Oppeln zugespitzt. Am Vormittag ist ein weiterer Mensch ums Leben gekommen. Der Mann aus Nysa ist damit das fünfte Todesopfer in Polen.

Tschechien entscheidet über Nothilfen

Auch die tschechische Regierung in Prag will heute über Nothilfen für Betroffene entscheiden. In den Hochwasser- und Überschwemmungsgebieten des Landes ist ebenfalls noch keine Entspannung in Sicht. Die Flutwelle an der March erreichte Litovel, knapp 200 Kilometer östlich von Prag. Dort standen ganze Straßenzüge unter Wasser, wie die Agentur CTK berichtet. Inzwischen beklagt auch Tschechien einen ersten Hochwasser-Toten: In der Nähe von Bruntal im Nordosten des Landes sei ein Mensch im Fluss Krasovka ertrunken, sagte Polizeichef Martin Vondrasek im tschechischen Rundfunk. Einige Gemeinden sind von der Außenwelt abgeschnitten.

Rumänien: Höchste Warnstufe noch bis Mittag

Auch in Rumänien bleibt die Hochwasserlage angespannt. Bei Starkregen und schweren Überschwemmungen sind im Karpatenland mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Etwa 300 Menschen mussten dort in Sicherheit gebracht werden, rund 6.000 Bauernhäuser wurden vom Hochwasser erfasst. Unter den Opfern sind hauptsächlich ältere Menschen. Die höchste Hochwasser-Warnstufe gilt zunächst noch bis zum Mittag. Von den Wassermassen sind meist abgelegene Dörfer betroffen. Menschen kletterten auf Hausdächer, um nicht von den Fluten mitgerissen zu werden. Hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Zum Artikel: Österreich stellt sich auf weiter steigende Pegel ein

Mit Material von dpa