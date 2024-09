Hochwasser in Österreich: Hoffnung auf Entspannung

In Österreich hoffen die Menschen heute auf eine Entspannung der Hochwasserlage. Das bayerische Nachbarland ist eines der Länder, das vom derzeitigen Hochwasser besonders stark betroffen ist – vor allem Niederösterreich. Am heutigen Dienstag soll nur noch vereinzelt regnen. Der Dauerregen ist laut der österreichischen Bundesanstalt für Meteorologie vorbei.

Dennoch bleibt die Lage angespannt, weil Dämme aufgeweicht sind. Im Bundesland Niederösterreich gab es bisher zwölf Dammbrüche, weitere drohen. Dutzende Ortschaften sind inzwischen evakuiert. Rund 1.800 Häuser wurden geräumt, fast 800 Menschen von den Einsatzkräften gerettet.

Rückhaltebecken in Sankt Pölten vollgelaufen

Hotspots sind die Regionen Tullnerfeld, Pielachtal und das östliche Mostviertel. Auch die Landeshauptstadt Sankt Pölten ist weiter betroffen. Dort ist ein Rückhaltebecken voll gelaufen. In mehreren Teilen der Stadt gibt es Überschwemmungen. Im Nachbarbundesland Oberösterreich ist die Lage ebenfalls angespannt. Dort sind die Pegel der großen Flüsse Salzach in Enz und Donau gestiegen.

Entspannung gibt es unterdessen in Wien. Der Pegel des Wienflusses ist wieder gesunken, es gab erste Aufräumarbeiten. Der öffentliche Nahverkehr in der österreichischen Hauptstadt bleibt aber bis mindestens Morgen noch eingeschränkt.

Vier Hochwasser-Tote in Niederösterreich

Am Montagabend ist die Zahl der Todesopfer auf vier gestiegen. In Niederösterreich wurden ein 70-jähriger und ein 80-jähriger Mann tot aufgefunden, wie die Polizei mitteilte. Sie waren in zwei verschiedenen Dörfern von den steigenden Wassermassen in ihren Häusern eingeschlossen worden und ertrunken. Am Abend wurde ein toter Mann bei einem Strandbad in Klosterneuburg im Wasser treibend entdeckt. Das Opfer ist 40 bis 50 Jahre alt. Bereits am Sonntag war ein Feuerwehrmann beim Auspumpen eines Kellers gestorben.

Ganz Niederösterreich ist Katastrophengebiet

Am Sonntag war Niederösterreich zum Katastrophengebiet erklärt worden. Mehr als 25.000 Feuerwehrleute und gut 1.000 Soldaten waren nach Angaben der Behörden im Einsatz. In den vergangenen Tagen waren regional bis zu 370 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen – ein Mehrfaches der üblichen Monatsmenge.

Am Stausee Ottenstein, einem Stausee des Donau-Zuflusses Kamp im niederösterreichischen Waldviertel, wird durch die Hochwasserklappen kontrolliert Wasser abgelassen. Das soll plötzliche Flutwellen verhindern, verschärft aber zunächst flussabwärts am Lauf des bereits angeschwollenen Flusses Kamp die Lage. Anwohner und Tausende Freiwillige versuchten, ihre Häuser mit Sandsack-Wällen zu schützen.

Bayern bietet Österreich, wie auch Tschechien und Polen, die Unterstützung bayerischer Einsatzkräfte an, "sofern das erforderlich ist, sofern das gewünscht ist", wie Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sagte. Auch die Bundesregierung bot betroffenen Ländern Hilfe an. Österreichs Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigte an, dass zur Beseitigung der Hochwasserschäden zunächst 300 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Polen, Tschechien und Rumänien noch nicht überm Berg

Das Bangen in den Hochwassergebieten in Rumänien, Polen und Tschechien geht weiter. In Polen, wo es laut der Nachrichtenagentur PAP mindestens fünf Tote gab, wurden am Montag Bewohner in mehreren Gebieten evakuiert. Die polnische Regierung rief in den betroffenen Gebieten den Notstand aus. In der Kleinstadt Klodzko rund 100 Kilometer südlich von Breslau sieht ein Teil der Fußgängerzone aus wie nach einer Bombenexplosion. Dort war die Glatzer Neiße, ein Nebenfluss der Oder, über die Ufer getreten.

In Tschechien verzeichneten die Behörden am Montag drei weitere Todesopfer. Acht Menschen würden noch vermisst. Mehr als 12.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Bis zu 2.000 Soldaten sollen nun in den Flutgebieten helfen. In Rumänien kamen mindestens sieben Menschen ums Leben.

Mit Informationen von dpa und Reuters