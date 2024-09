16.09.2024, 10:50 Uhr Audiobeitrag

Österreich stellt sich auf weiter steigende Pegel ein

In Niederösterreich drohen weitere Überschwemmungen. Für heute rechnen die Behörden erneut mit starken Regenfällen, wodurch weitere Dämme brechen könnten. In Wien steht das Wasser so hoch, wie es statistisch nur alle 100 Jahre vorkommt.

Von BR24 Redaktion