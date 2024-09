FBI geht von mutmaßlichem Attentatsversuch auf Trump aus

Die Schüsse, die am Sonntag in der Nähe des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump gefallen sind, waren nach Einschätzung der US-Bundespolizei FBI anscheinend ein Attentatsversuch. Es werde zu einem Vorfall ermittelt, "der ein Attentatsversuch auf den ehemaligen Präsident Trump gewesen zu sein scheint", teilte das FBI am Sonntag mit.

Laut US-Medien gab es eine Festnahme

Trump hielt sich laut Medienberichten in seinem Golfclub in West Palm Beach im Bundesstaat Florida auf, als in seiner Nähe Schüsse fielen; laut US-Medien gab es eine Festnahme.

Die Schüsse seien auf dem Gelände des Golfplatzes abgefeuert worden, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf Behördenangaben. Es soll ein Sturmgewehr vom Typ AK-47 sichergestellt worden sein. Trump wurde während des Vorfalls von Beamten des für die Sicherheit amtierender und ehemaliger US-Präsidenten zuständigen Secret Service begleitet.

Harris verurteilt Angriff

Trumps demokratische Rivalin Kamala Harris schrieb auf dem Kurznachrichtendienst X, Gewalt habe in den USA keinen Platz. Auf Trump war am 13. Juli in Pennsylvania ein Attentat verübt worden, bei dem er am Ohr angeschossen wurde. Der Angreifer wurde getötet. Anschließend trat die Direktorin des Secret Service zurück.