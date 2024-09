Hochwasser in Österreich: Feuerwehrmann stirbt im Einsatz

Krisenhafte Lage auch im polnisch-tschechischen Grenzgebiet

Dramatisch stellt sich die Hochwasserlage auch in Teilen Polens, Tschechiens und Rumäniens dar. Im Südwesten von Polen, am See Miedzygorze, ist ein Staudamm übergelaufen. Die Bewohner etlicher umliegender Dörfer mussten in Sicherheit gebracht werden.

Regierungschef Donald Tusk wandte sich mit der dringenden Bitte an die Bevölkerung, vorsichtig zu sein und die bedrohten Häuser und Wohnungen rechtzeitig zu verlassen.