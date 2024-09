Migration, Asyl, Abschiebung: So ist die Situation in Bayern

Man sieht: In Bayern gibt es ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. In vielen bayerischen Landkreisen leben im Verhältnis zur Einwohnerzahl insgesamt weniger Schutzsuchende als in den zugehörigen kreisfreien Städten. Die Landkreise Straubing-Bogen und Coburg haben mit 1,3 Prozent sogar den niedrigsten Anteil in ganz Deutschland. Dafür ist die Konzentration in einigen mittelgroßen Städten wie Hof und Bamberg deutlich höher als im Schnitt. Den deutschlandweit höchsten Anteil hat die Stadt Bayreuth (10,6 Prozent) – während im gleichnamigen Landkreis vergleichsweise wenig Schutzsuchende leben.

Woher kommen die Menschen, die in Bayern Schutz suchen?

Mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges suchten viele Ukrainerinnen und Ukrainer in Bayern Schutz. An zweiter und dritter Stelle kommen Menschen aus Syrien und Afghanistan. Die folgende Grafik zeigt den aktuellen Stand: Diese sechs aufgeführten Staatsangehörigkeiten haben die meisten Schutzsuchenden, die in Bayern und Deutschland leben.

Grafik: Häufigste Staatsangehörigkeiten der Schutzsuchenden in Bayern und Deutschland