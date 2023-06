Heizungsgesetz: Ampel-Koalition einigt sich auf finale Fassung

Die Koalition hat sich auf die konkreten Formulierungen für das neue Heizungsgesetz verständigt. Entsprechend abgestimmte Änderungsanträge wurden vom Bundeswirtschaftsministerium als sogenannte "Forumlierungshilfe" an den Bundestagsausschuss für Klimaschutz und Energie versandt.

Eine für Montag vorgesehene Anhörung von Experten zum "Heizungsgesetz" kann somit stattfinden. Damit ist eine zentrale Hürde für die geplante Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in der kommenden Woche genommen.

Übergangsfristen endgültig definiert

In der 111 Seiten umfassenden Formulierungshilfe sind auch Übergangsfristen festgehalten und damit endgültig definiert. Demnach müssen kommunale Wärmeplanungen in Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern bis zum 30. Juni 2026 vorliegen und in Gemeinden mit weniger Einwohnern bis 30. Juni 2028. In "einem bestehenden Gebäude" in den jeweiligen Gemeinden dürfen bis dahin jeweils noch Heizungen "eingebaut oder aufgestellt und betrieben werden", die die Vorgabe eines 65-Prozent-Anteils von Erneuerbarer Energie nicht erfüllen. In anderen Fällen soll diese Vorgabe ab 1. Januar 2024 greifen.

Grüne: "Meilenstein für den Klimaschutz"

"Die geeinten Änderungsanträge zum Gebäudeenergiegesetz sind nun an den Ausschuss versandt", erklärten die Grünen-Fraktionsvizes Julia Verlinden und Andreas Audretsch. "Wir freuen uns, dass damit der Weg frei ist für das weitere Verfahren und somit für faire und erneuerbare Wärme", sagten sie. Verlinden und Aufretsch sprachen von einem "Meilenstein für den Klimaschutz".

Der Umstieg auf klimafreundliches Heizen werde im aktuellen Entwurf "sozial ausgestaltet", betonten die Fraktionsvizes: "Wir halten unser Versprechen ein und erhöhen die Förderung für klimaneutrale Wärme auf bis zu 70 Prozent."

FDP-Fraktion stimmt Einigungspapier zu

Erst am Dienstag hatte sich die Ampel-Koalition auf letzte Details des Heizungsgesetzes verständigt. Aus der FDP wurde die Einigung auf den Gesetztestext bestätigt: "Die FDP-Fraktion hat die Formulierungshilfe heute geprüft und als Beratungsgrundlage für die Expertenanhörung am Montag freigegeben", sagte Fraktionschef Christian Dürr der dpa in Berlin. Eine überwiegende Mehrheit der FDP-Abgeordneten sei dafür, hieß es von Insidern.

Die FDP-Fraktion hatte besonders große Vorbehalte gegen den ursprünglichen Gesetzentwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD).

Ausschussvorsitzender: "Der Zeitraum ist zu kurz"

Der Ausschussvorsitzende Klaus Ernst (Linke) zeigte sich vom Vorgehen der Ampel-Parteien wenig angetan. Er schrieb auf Twitter, die Unterlagen seien gegen Mittag gekommen. Aufgrund der Mehrheit im Ausschuss sei er nun "gezwungen für Montag zu dieser Anhörung einzuladen". Der Zeitraum ist zu kurz. Eine Missachtung des Parlaments! Keine ausreichende Vorbereitung möglich."

Auch die Union hatte das ungewöhnliche Verfahren mit kurzen Fristen und mehrfachen Nachverhandlungen zwischen den Ampel-Partnern heftig kritisiert. Die Grünen-Fraktionsvizes Audretsch und Verlinden widersprachen dieser Auffassung: Mit der jetzigen Vorlage des Gesetzestextes sei "eine umfassende Beratung der Koalitionsvorschläge gewährleistet", erklärten sie.