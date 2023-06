"Kein Gewinnerthema": Lehren aus dem Streit ums Heizungsgesetz

Die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP haben sich auf letzte Details zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes - umgangssprachlich Heizungsgesetz genannt - geeinigt. Nun könnte das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Der Einigung vorausgegangen waren monatelange Streits, die auch öffentlich ausgetragen wurden. Kommunikationsexperte und Politikberater Johannes Hillje ist im Dossier Politik der Ansicht, dass die Koalition dadurch Schaden genommen hat.

"Das Heizungsgesetz wird kein Gewinnerthema mehr werden für die Ampel und auch nicht für Robert Habeck. Dazu ist in der Debatte zu viel Unmut entstanden. So hat man eigentlich zu lange die Deutungshoheit nicht gehabt. Die hatten andere." Johannes Hillje, Politikberater

Die anderen - das ist für Johannes Hillje vor allem die Alternative für Deutschland (AfD). Der Höhenflug der in Teilen rechtsextremen Partei sei auch auf die Heizungs-Diskussion zurückzuführen, so der Politikberater. Die Ampel hätte der AfD eine emotionale Mobilisierungs-Grundlage bereitet, indem sie materielle Verlustängste im Zusammenhang mit einem sehr emotionalen und lebensnahen Thema, dem Heizen, entstehen ließ.

Hillje: Koalition sollte verständlicher kommunizieren

Der Kommunikationsexperte rät den Koalitionären, ihre Vorhaben greifbarer zu vermitteln. Bisher sei in der Debatte um das Heizungsgesetz vor allem von abstrakten Begriffen wie "Transformation" gesprochen worden. Stattdessen wäre es zielführender gewesen, die Wohlstandssicherung in der Vordergrund zu stellen. In der Gesellschaft sei laut Hillje ein hohes Problembewusstsein für die Klimakrise vorhanden, es fehle nur noch an der konkreten Bereitschaft für den Klimaschutz. Die Ampel müsse diese Gräben überwinden und die Menschen an die Hand nehmen. Hillje nimmt neben Wirtschaftsminister Habeck auch Bundeskanzler Olaf Scholz in die Pflicht. Ziel sei es, kein kommunikatives Vakuum entstehen zu lassen, das dann von Populisten gefüllt werde.

Heizungsgesetz: Streitpunkt in früheren Jahren

Die Debatte um das Gebäudeenergiegesetz ist gerade in den letzten Wochen und Monaten emotional hochgekocht. Doch auch in früheren Jahren sorgte das Gesetz für lebhafte Auseinandersetzungen im Parlament. Ein erster Entwurf der Großen Koalition im Jahr 2017 scheiterte, die Union stellte sich quer. Erst im Jahr 2020 wurde das Gebäudeenergiegesetz dann im Rahmen des "Klimaschutzprogramms 2030" verabschiedet.

Fokus auf erneuerbare Energien

Der Kern des neuen Gesetzes entspricht einem Punkt, der schon im Koalitionsvertrag der Ampel vereinbart wurde: Neue Heizungen müssen zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Der Hintergrund: Deutschland soll bis 2045 klimaneutral werden - ohne Veränderungen im Gebäudesektor, der für rund 15 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich ist, geht das nicht. Daher sollen Heizungen, die mit Öl oder Gas betrieben werden, mit der Zeit ausgetauscht werden. Betroffen ist im Grunde genommen jeder, der eine Heizung im Haus hat. Die Kosten neuer Heizungen treffen Eigenheimbesitzer, indirekt aber auch Mieter. Eine Austauschpflicht für funktionierende Öl- und Gasheizungen ist nicht vorgesehen. Über 30 Jahre alte Heizungen müssen auch aktuell schon ersetzt werden.

Gesetz soll bald verabschiedet werden

Die Fachleute im Wirtschafts- und im Bauministerium arbeiten jetzt intensiv daran, die Einigung der Ampel-Partner in Gesetzesform zu bringen. Spätestens am Freitag soll der neue Gesetzestext stehen, schon am Montag ist im Bundestag eine Expertenanhörung geplant. Das Heizungsgesetz könnte dann Ende kommender Woche im Bundestag verabschiedet werden. In der Nacht zum Dienstag haben die Koalitionsspitzen weitere Einigungen zur Förderung erzielt: Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung will der Bund bis zu 70 Prozent der Kosten für klimafreundliche Heizungen erstatten.