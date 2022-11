Vulkan Mauna Loa auf Hawaii stößt weiter Lava aus

Vulkanausbruch in El Salvador

Am Dienstag begann zudem in El Salvador ein Ausbruch des Vulkans Chaparrastique. Die Behörden forderten die Bewohner in der Umgebung des Vulkans dazu auf, besonders aufmerksam zu sein, und bereiteten Notunterkünfte vor. Der Direktor des Zivilschutzes, Luis Alonso Amaya, teilte mit, drei Gemeinden seien in Alarmbereitschaft versetzt worden.

Das Beobachtungsstelle des Umweltministeriums in San Salvador meldete Explosionen im zentralen Krater des Vulkans, der sich etwa 135 Kilometer östlich der Hauptstadt befindet. Die Intensität der Eruption wurde mit 1 auf einer Skala von 0 bis 8 angegeben. Der Chaparrastique begann am Sonntag, Gestein und Asche zu schleudern. Verletzte wurden nicht gemeldet. Die Behörden bereiteten 26 Schutzräume vor, in denen mehr als 10.000 Menschen untergebracht werden können.

Mit Informationen von AP und dpa