Ukraine-Ticker: Moskau meldet Abschuss von insgesamt 13 Drohnen

07.46 Uhr: Rheinmetall verdient bei gestiegenen Umsätzen weniger

Rheinmetall profitiert weiter vom Rüstungsboom nach der russischen Invasion in der Ukraine. Der zivile Bereich des Konzerns rund um das Automobilgeschäft habe dagegen im ersten Halbjahr eine "teils gebremste Geschäftsentwicklung" verzeichnet, wie Rheinmetall mitteilte. Der Düsseldorfer Konzern fuhr im ersten Halbjahr einen Umsatzanstieg von sieben Prozent auf rund 2,9 Milliarden Euro ein. Das operative Ergebnis schrumpfte dagegen um sieben Prozent auf 191 Millionen Euro.

06.58 Uhr: Russland meldet Abschuss von insgesamt 13 Drohnen über der Krim und Moskau

Russische Streitkräfte haben nach Angaben Moskaus in der Nähe der Halbinsel Krim der Nacht elf ukrainische Drohnen abgeschossen. Außerdem seien zwei Drohnen abgeschossen worden, die in Richtung der Hauptstadt Moskau flogen, erklärte das Verteidigungsministerium am Donnerstag im Onlinedienst Telegram. Zwei ukrainische Drohnen seien in der Nähe der Stadt Sewastopol abgeschossen worden, neun weitere seien ins Schwarze Meer gestürzt, hieß es.

Über Schäden oder Opfer in den betroffenen Gebieten wurde nichts gemeldet. Es ist der mindestens vierte Angriff auf die russische Hauptstadt binnen einer Woche. Erst am Mittwoch waren nach russischen Angaben zwei ukrainische Kampfdrohnen abgeschossen worden, die auf Moskau zusteuerten.

06.23 Uhr: Gouverneur - Bezindepot bei russischem Angriff zerstört

Bei einem russischen Drohnenangriff ist dem örtlichen Gouverneur zufolge in der Region Riwne im Westen der Ukraine ein Benzindepot zerstört worden. Verletzte habe es nicht gegeben, schreibt Witaly Kowal auf Telegram.

05.59 Uhr: Elf ukrainische Drohnen bei Sewastopol abgeschossen

Russische Streitkräfte schießen nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA in der Nähe der Krim-Stadt Sewastopol elf ukrainische Drohnen ab. Zwei Drohnen seien von der Luftabwehr getroffen worden, neun weitere von elektronischen Gegenmaßnahmen, berichtet RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium.

04.58 Uhr: Moskau: Erneut Drohnenangriff abgewehrt

Die russische Hauptstadt Moskau ist nach Angaben von Bürgermeister Sergej Sobjanin in den frühen Morgenstunden erneut zum Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Zwei unbemannte Luftfahrzeuge seien gegen 4.00 Uhr Ortszeit (3.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit) von der Luftabwehr abgeschossen worden, teilte Sobjanin am Donnerstagmorgen bei Telegram mit. Bereits am Mittwochmorgen hatte Moskau einen abgewehrten Drohnenangriff gemeldet. Die Millionenmetropole war jüngst immer wieder Ziel von feindlichen Drohnenangriffen geworden. Diese stehen allerdings in keinem Verhältnis zu den massenhaften Attacken Russlands in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine.

04.32 Uhr: Mehr als 19.000 ukrainische Kinder nach Russland deportiert

Bereits über 19.000 ukrainische Kinder sind während der russischen Invasion von ihren Eltern getrennt und nach Russland deportiert worden. Das geben die SOS-Kinderdörfer bekannt. "Das ist ein Kriegsverbrechen und nach internationalem Recht Teil eines Genozids", sagt Serhii Lukashov, Leiter der Hilfsorganisation in der Ukraine. Es müsse alles getan werden, um die Kinder zurückzuholen. Die SOS-Kinderdörfer sind einer von nur drei Akteuren, die hier aktiv sind. "Das ist eine große und sehr komplexe Aufgabe", sagt Lukashov. Insgesamt seien bislang 385 deportierte Kinder in die Ukraine zurückgeführt worden, davon 84 durch die SOS-Kinderdörfer und ihre Partnerorganisationen.

Die Kinder wurden von den Besatzern oft in andere Regionen und nach Russland gebracht. Später sind die Besatzer offensiver vorgegangen und haben insbesondere bedürftigen Familien vorgeschlagen, dass sie die Kinder für ein paar Wochen zur Erholung in ein Feriencamp mitnehmen. Die Kinder kamen nie zurück. Oder Eltern wurden bei dem Versuch, die besetzten Gebiete zu verlassen, an der Grenze verhaftet und die Kinder wurden einbehalten."

In Russland würden die Kinder in Heimen, Krankenhäusern oder Pflegefamilien untergebracht, viele würden bereits nach kurzer Zeit einen russischen Pass bekommen.