Häusliche Gewalt: So sollen Frauen besser geschützt werden

Er kontrollierte jeden ihrer Schritte: per App am Handy oder mit Trackern im Spielzeug der Kinder. Ein schleichender Prozess, der immer mehr eskalierte: Sie durfte keinen Schritt mehr ohne ihren Ehemann gehen, konnte das Auto nicht mehr nutzen – es folgten Stalking und körperliche Gewalt. Doch sie hat immer wieder gehofft, ihr Mann ändere sich. Sechs Jahre hat sie gewartet und gezögert, bis sie sich Hilfe gesucht hat.

Wenn Birgit Schlick-Blieninger, Leiterin des AWO-Frauenhauses in Landshut, von dem Fall aus der niederbayerischen Stadt erzählt, dann spricht sie von einer "Gewaltspirale" im eigenen Zuhause hinter verschlossenen Türen. Diese Spirale zu stoppen, sei wahnsinnig schwer. Doch die Frau, die anonym bleiben muss, hat sich an Schlick-Blieninger im Landshuter Frauenhaus gewandt – durch einen Flyer ist sie auf das Hilfsangebot aufmerksam geworden und wurde schließlich mit ihren drei Kindern aufgenommen.

Häusliche Gewalt: Fälle steigen, Frauen als Opfer

Wie wichtig Frauenhäuser wie in Landshut sind, zeigen die jetzt veröffentlichten Zahlen des Bundeskriminalamts: Demnach werden Frauen und Mädchen häufiger Opfer von Gewalt in der Familie. Zudem steigen die Fälle häuslicher Gewalt insgesamt an: Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl mit 240.547 Opfern im Jahr 2022 um 8,5 Prozent angestiegen. Mit knapp 158.000 Fällen von Gewalt in Partnerschaften wurde im vergangenen Jahr ein neuer Höchststand verzeichnet. Doch die Dunkelziffer bleibt hoch.