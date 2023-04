"Hab's kaum ertragen": Kritik an Dalai Lama nach Kuss von Kind

"Verwirrung, Enttäuschung bei vielen Menschen"

Der buddhistische Mönch Peljor der sich unter anderem mit Missbrauch in buddhistischen Gesellschaften auseinandersetzt, ist in der Ethik-Arbeitsgruppe der DBU aktiv. Er habe viele Reaktionen auf das Video erhalten, erzählt er: "Große Aggression, Verwirrung, Enttäuschung bei vielen Menschen."

Der Dalai Lama ist international bei vielen Menschen beliebt, für viele ist er ein Symbol der Harmonie. Er wirbt aus seinem Exil in Indien für die Rechte der Tibeter und will für sie auch im Dialog mit China kulturelle und religiöse Freiheiten innerhalb der Volksrepublik erreichen. Für seinen Kampf wurde er 1989 mit dem Friedensnobelpreis geehrt.

Gerade deshalb dürfte es im Westen jetzt die Irritationen geben. Die Menschen sollten sich genauer informieren, sagt Michael Utsch, der bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen arbeitet. "Auch im Buddhismus, der so friedfertig und selbstlos aussieht, gibt es Lehrer, die ihre Stellung ausnutzen."

Experte: Dalai Lama habe sich in früheren Fällen entrüstet über sexuellen Missbrauch gezeigt

Der promovierte Religions-Psychologe zeigt sich im Gespräch mit BR24 über das Verhalten des religiösen Führers verwundert. In den vergangenen zehn Jahren hätte es "durchaus Vorfälle" sexueller Übergriffe in buddhistischen Gruppen gegeben, "wo der Dalai Lama sich empört, entrüstet gezeigt hat". In diesem Zusammenhang sprach er von einer Beschmutzung des Buddhismus.

Der Dalai Lama hätte in dieser Situation auf jeden Fall sensibler sein können, sagt Michael Utsch. Die Entschuldigung auf seinem offiziellen Twitter Konto mit der Begründung "Seine Heiligkeit neckt oft Leute, die er trifft, auf eine unschuldige und verspielte Art, sogar in der Öffentlichkeit und vor Kameras", wirke auf ihn aber glaubwürdig. Es werde berichtet, dass der Dalai Lama ein sehr humorvoller, lustiger Charakter sei: "Mir scheint, da ist ein bisschen der Schalk mit ihm durchgegangen." Die Opferorganisation SNAP dagegen spricht von einer "herabsetzende Erklärung" des Dalai Lama.