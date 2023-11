Grüner Parteitag bestätigt Doppelspitze mit Lang und Nouripour

Ricarda Lang und Omid Nouripour bleiben für zwei weitere Jahre Co-Vorsitzende der Grünen. Die 29-jährige Ricarda Lang bekam vom Bundeparteitag in Karlsruhe am Freitag 82,3 Prozent der Stimmen. Damit holte Lang ein besseres Ergebnis als bei ihrer ersten Wahl vor gut zwei Jahren, als sie beim digitalen Parteitag zunächst ein Ergebnis von 75,93 Prozent erzielte und dann bei der wiederholten Briefwahl ein Ergebnis von 78,73 Prozent.

Omid Nouripour holte 79,1 Prozent der Delegierten Stimmen. Nouripour schnitt schlechter ab: Er hatte 2022 zunächst 82,6 Prozent bekommen und bei der späteren Briefwahl 91,7 Prozent, bei zwei Gegenkandidaten.

Erfolge der Ampel: Gasversorgung, 49-Euro-Ticket und Abschaffung von §219a

In ihrer Bewerbungsrede sagte die gebürtige Baden-Württembergerin, die sich dem linken Parteiflügel zurechnet, die Grünen hätten die "historische Aufgabe, Klimaschutz, Wohlstand und Gerechtigkeit miteinander zu verbinden". Mit Blick auf die Angriffe von vielen Seiten in der aktuellen Regierungskrise betonte sie, die Grünen ließen sich "nicht aus der Mitte verdrängen" und zu einer "Ein-Themen-Partei" machen.

Dabei wies Lang auch auf die Erfolge der Grünen in der Ampel-Koalition hin: Sie sei "so unfassbar stolz darauf, was wir in den letzten beiden Jahren geleistet haben", und nannte als Beispiele die Sicherung der Gasversorgung im vergangenen Winter, das 49-Euro-Ticket und die Abschaffung des Paragrafen 219a, der Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche beinhaltete.

Lang ist seit 2012 bei den Grünen und war auch schon Chefin der Nachwuchsorganisation Grüne Jugend. Ihr Schwerpunkt ist die Sozialpolitik. Für den für Frauen reservierten Platz gab es keine Gegenkandidatin. Nouripour ist Realo und langjähriger Bundestagsabgeordneter aus Frankfurt mit einem Fokus auf die Außenpolitik. Er ist in Teheran aufgewachsen und kam im Alter von 13 Jahren mit seiner Familie nach Deutschland.

Im Audio: Co-Vorsitzender Nouripour zu Konflikten der Grünen