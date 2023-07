Krone von König Otto von Griechenland per Zufall entdeckt

Für das griechische Kulturministerium war es ein überraschender Fund, die königlichen Insignien von König Otto von Griechenland. Darüber sei viel geredet und oft fantasievoll spekuliert worden, teilten die Behörden in Athen mit. Ihre Bedeutung sei für den griechischen Staat auch heute noch außerordentlich. Schließlich war der Wittelsbacher der erste König des Landes.

Insignien sollen ausgestellt werden

Die Insignien sind aus Gold und verschiedenen Metalllegierungen gefertigt. Krone und das Zepter wurden nach Angaben des Kulturministeriums von der Pariser Goldschmiede Fossin et Fils hergestellt. In Auftrag gegeben hatte sie der Vater des jungen Königs, Ludwig von Bayern. Krone, Zepter und Schwert würden nun restauriert und anschließend dem griechischen Parlament übergeben, das heutzutage im einstigen Palast von König Otto am zentralen Athener Syntagma-Platz residiert. Dort sollen sie danach in der Trophäenhalle "Eleftherios Venizelos" zu sehen sein.

Verehrt und vertrieben

Der Wittelsbacher wurde von vielen Griechen verehrt. Sie sahen in ihm einen Modernisierer und Heilsbringer in schweren Zeiten. So genehmigte Otto von Griechenland 1844 eine griechische Verfassung. Andreas Metaxas wurde Ministerpräsident des Landes. Doch es gab auch viel Widerstand gegen den Monarchen. 1862 konnte der Bayer den Widerständen dann nicht mehr trotzen und verließ das Land zusammen mit seiner Frau Amalie, um nach Bayern zurückzukehren.

Lange Zeit unentdeckt

1959 wurden die Insignien von Otto feierlich an den damaligen Griechenkönig Paul übergeben. Ein paar Jahres später, 1974, wurde jedoch die Monarchie in Griechenland endgültig abgeschafft. Konstantin II. war der letzte König von Griechenland. Auch er musste damals das Land verlassen; zurück blieben unter anderem die königliche Sommerresidenz und offensichtlich die Insignien. Beamte des Kulturministeriums fanden diese nun überraschend – wie sie sagten -sehr gut verpackt und gut erhalten.