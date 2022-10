Gedenken in Halle am Jahrestag des antisemitischen Anschlags

Anlässlich des dritten Jahrestages des versuchten Anschlags auf eine Synagoge in Halle haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und zahlreiche weitere Politiker an die Geschehnisse erinnert. "Dieser Jahrestag mahnt uns, nie wegzuschauen", schrieb Scholz (SPD) am Sonntag auf Twitter. "Wir gedenken der Opfer und bekräftigen, Rechtsextremismus in jeder Form entschlossen zu bekämpfen."

Für den Sonntag haben die Jüdische Gemeinde, die Stadt Halle und zivilgesellschaftliche Initiativen zum Innehalten aufgerufen. In verschiedenen Veranstaltungen soll der Ermordeten gedacht und ein Zeichen der Solidarität mit Hinterbliebenen und Überlebenden gesetzt werden.

Haseloff: klare Haltung gegen Antisemitismus und Rassismus

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) forderte eine "eindeutige und klare Haltung" gegen Antisemitismus und Rassismus. "Allen Menschen steht das gleiche Recht auf Achtung und Würde zu", sagte er am Sonntag bei der Gedenkveranstaltung an der Synagoge in Halle. Antisemitismus und Rassismus gefährdeten "den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft".

Der Ministerpräsident wies auch auf die Verbrechen an den Juden in der NS-Zeit hin. Der Firnis der Zivilisation sei sehr dünn, sagte Haseloff kurz vor der Gedenkveranstaltung. Humanität könne schnell in Inhumanität und Barbarei umschlagen. "Das beschossene Tor der Synagoge in Halle ist ein eindringliches Mahnmal", führte er aus.