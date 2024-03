Gaza-Hilfslieferungen über das Meer sollen am Wochenende starten

Hilfslieferungen über den Seeweg nach Gaza könnten schon am Wochenende auf den Weg gebracht werden. "Wir stehen jetzt kurz vor der Eröffnung des Korridors - hoffentlich diesen Samstag, diesen Sonntag", sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag bei einem Treffen mit dem zyprischen Präsidenten Nikos Christodoulidis.

Von der Leyen und Christodoulidis trafen sich in der zyprischen Hafenstadt Larnaka. Von dort aus sollen die Hilfslieferungen in Richtung Gaza starten. Hinter dem Projekt stehen laut von der Leyen neben der EU auch die Vereinigten Arabischen Emirate und die USA, wobei das EU-Land Zypern eine tragende Rolle spielt.

Deutschland beteiligt sich an Hilfskorridor

Auch Deutschland wird sich nach Angaben der Bundesregierung am geplanten Hilfskorridor beteiligen. "Jedes Hilfspaket, das in Gaza ankommt, zählt", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Freitag zur Begründung. "Zur Umsetzung des Korridors stehen wir in ständigem Kontakt mit unseren Partnern, insbesondere mit Zypern, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den USA und der EU-Kommission." Dazu halte sich auch die Sondergesandte für humanitäre Hilfe im Nahen und Mittleren Osten, Deike Potzel, in Zypern auf. Das berichtete auch der "Spiegel".

Baerbock: "Leid in Gaza wird mit jedem Tag furchtbarer"

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte bereits am Donnerstag mitgeteilt, dass Deutschland gemeinsam mit Verbündeten an einem Hilfskorridor für die Not leidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen über den Seeweg arbeite. "Das Leid in Gaza wird mit jedem Tag furchtbarer und ist ehrlich gesagt kaum mehr in Worte zu fassen", sagte die Grünen-Politikerin in einer Pressekonferenz mit ihrem britischen Kollegen David Cameron.

Karte: Übersicht Israel und angrenzende Länder