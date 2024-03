USA werfen Hilfsgüter über dem Gazastreifen ab

Angesichts des Leids der Zivilbevölkerung im Gazastreifen haben nun auch die USA damit begonnen, Hilfsgüter abzuwerfen. Drei Transportflugzeuge des Militärs warfen am Nachmittag 66 Pakete mit 38.000 schweinefleischfreien Mahlzeiten ab, wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf informierte Kreise berichtete. Es handle sich um einen "kombinierten Luftabwurf humanitärer Hilfsgüter", sagte ein Beamter des US-Zentralkommandos der Nachrichtenagentur AFP.

Weitere Versorgungsflüge geplant - Ausführung kompliziert

"Wir müssen mehr tun, und die Vereinigten Staaten werden mehr tun", hatte US-Präsident Joe Biden am Freitagabend angekündigt. Es handelte sich laut US-Angaben um eine gemeinsame Aktion mit der jordanischen Luftwaffe gehandelt. Derzeit liefen Planungen für weitere Einsätze dieser Art, auch Lieferungen über den Seeweg würden erwogen.

Es gebe nur wenige Militäroperationen, die komplizierter seien als die Abwürfe humanitärer Hilfe aus der Luft, betonte indessen der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Freitag. Es sei "extrem schwierig", einen Abwurf in einem so dicht besiedelten Gebiet wie dem Gazastreifen durchzuführen. Viele Menschen seien auf engem Raum zusammengepfercht. Man wolle so nah wie möglich an die Bedürftigen herankommen, aber nicht so, dass sie in Gefahr gerieten.

Karte: Übersicht des Gazastreifens