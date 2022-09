Gasumlage wackelt – Preisbremse wird wahrscheinlicher

Wegen drastisch steigender Energiekosten rückt eine Gaspreisbremse immer stärker in den Blick - und die geplante Gasumlage kommt zusehends ins Wackeln. Zweifel an dem Aufschlag für Millionen Kunden zum Ausgleich höherer Gas-Beschaffungskosten äußerte nun auch Bundesfinanzminister Christian Lindner.

"Die Gasumlage macht Gaspreise noch teurer – da stellt sich Frage nach der wirtschaftlicher Sinnhaftigkeit", sagte der FDP-Politiker am Sonntag in Berlin. Statt der Gasumlage sei eine Gaspreisbremse notwendig, um Verbraucher und Betriebe vor enormen Belastungsspitzen zu schützen. Diese Bremse brauche es sehr schnell, gleichzeitig dürfte die "nachhaltige Stabilität der Staatsfinanzen aber nicht gefährdet werden". Derzeit werde an geeigneten Finanzierungsmöglichkeiten gearbeitet, so Lindner.

Scholz stellt Vorschläge zu Gaspreis-Reduzierung in Aussicht

Bundeskanzler Olaf Scholz stellte baldige Vorschläge zum Dämpfen der Gaspreise in Aussicht. Es gehe jetzt darum, "wie wir die viel zu hohen Preise reduzieren können, und zwar sowohl diejenigen für Strom als auch diejenigen für Gas", sagte der SPD-Politiker am Rande eines Besuchs in Katar. Eine Kommission habe dazu am Samstag Beratungen aufgenommen und leiste "sehr gute, konstruktive" Arbeit. "Wir werden da auch mit schnellen Ergebnissen rechnen können."

Zur Gasumlage hielt sich der Kanzler auf Reisen bedeckt. Rund um diese Stütze für Versorger gibt es aber mehr und mehr Fragezeichen, seitdem der Bund die Verstaatlichung des großen Gasimporteurs Uniper beschlossen hat. Die Regierung will dennoch vorerst an der Umlage festhalten, die zum 1. Oktober kommen soll - zumindest als "Brücke", wie es Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nannte. Denn bis zum Vollzug der Uniper-Übernahme dauert es noch einige Monate. Das Ressort verwies zugleich auf mögliche finanzverfassungsrechtliche Risiken, wenn Hauptprofiteure der Umlage in Staatshand sein sollten.