Fußball und Politik: Ein schwieriger Doppelpass

"Das Äquivalent zu Brot und Spielen"

Gibt es sowas wie ein "paralleles Bröckeln" von Nation und Mannschaft? Klar ist: Ob das aktuelle Führungspersonal auf beiden Feldern das Format von Adenauer und Beckenbauer, Schmidt und Seeler hat, lässt sich bezweifeln. Und so zweckfrei schön, wie Freunde der reinen Fußballlehre es gern hätten, war der Sport nie.

Der österreichische Politologe Peter Filzmaier (den wir hier trotz der "Schmach von Wien" zitieren wollen) hat herausgearbeitet, dass der Fußball besonders in südamerikanischen Ländern wie Uruguay, Argentinien und Brasilien "das moderne Äquivalent zu Brot und Spielen sein kann", bei dem Nationalstolz und soziale Klischees eine große Rolle spielen. 1969 entbrannte zwischen Honduras und El Salvador sogar ein (allerdings nur fünf Tage dauernder) Krieg mit an die 2.000 Toten, nachdem sich die Fanblocks am Rande der Qualifikationsspiele zur WM 1970 blutige Auseinandersetzungen geliefert hatten.

Das Wunder von Bern: Politisch, aber ohne Kanzler

Die deutsche Nachkriegs-Fußballgeschichte ist zum Glück wirklich eine Nachkriegs-Fußballgeschichte. Beginnend 1954 in der Schweiz: Zwar stimmten die deutschen - pardon - "Schlachtenbummler" beim Finale der WM in Bern ungeniert die erste Strophe der Nationalhymne an; das gejauchzte "Aus, aus, aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister!" von Radiokommentator Herbert Zimmermann drückte aber eher die Erleichterung aus, dass Deutschland nach NS-Barbarei und verlorenem Krieg zumindest im Kreis der Sportnationen wieder einen Platz hatte.

Bundeskanzler Konrad Adenauer - ohnehin eher ein Anhänger des Boule-Sports - enthielt sich jeden Kommentars, war nur in Sorge, dass die altgewohnte "Textsicherheit" der Tribüne bei den europäischen Nachbarn neues Misstrauen schüren könnte. Seine Allergie gegen das runde Leder bewahrte ihn allerdings nicht davor, dass die Karikaturisten den Staatslenker ab sofort als Mannschaftskapitän ins Bild setzten.