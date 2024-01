Flugzeugabsturz in Belgorod: Auf der Suche nach Klarheit

Einen Tag nach dem Absturz eines russischen Militärflugzeugs in der Grenzregion zur Ukraine sind immer noch viele Fragen offen. Der ukrainische Geheimdienst SBU hat deswegen angefangen zu ermitteln. Man habe "eine strafrechtliche Untersuchung des Abschusses eines IL-76-Flugzeugs der russischen Luftwaffe in der Region Belgorod eingeleitet", hieß es. Mit einer "Reihe von Maßnahmen" sollen demnach die Umstände des Absturzes aufgeklärt werden. Unterdessen meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Nowosti, dass der Flugschreiber gefunden worden sei.

Moskau hatte zuvor erklärt, an Bord der Maschine hätten sich 65 ukrainische Kriegsgefangene befunden und die Ukraine sei für den Abschuss der Maschine verantwortlich gewesen. Beweise wurden bisher nicht vorgelegt, unabhängige Angaben zu dem Vorfall gibt es nicht. Der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe warf Moskau "zügellose Propaganda" vor.

Selenskyj will internationale Untersuchung der Absturzursache

Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinez drang auf eine Inspektion der Absturzstelle durch Vertreter der Vereinten Nationen und des Roten Kreuzes. Er sei allerdings davon "überzeugt", dass Moskau es niemandem erlauben werde, das Gelände zu sehen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wies die russischen Vorwürfe zunächst nicht eindeutig zurück. Am Mittwochabend forderte er in seiner Videoansprache eine internationale Untersuchung zur Absturzursache und sagte, es sei "offensichtlich, dass die Russen mit dem Leben ukrainischer Gefangener spielen, mit den Gefühlen ihrer Angehörigen und mit den Emotionen unserer Gesellschaft". Nun verwies Selenskyj darauf, dass die Ermittlungen durch die Tatsache erschwert würden, dass sich die Absturzstelle in Russland befindet.

Moskau gibt der Ukraine die Schuld

Russischen Medien zufolge war das Flugzeug vom Typ Iljuschin am Mittwoch in der Grenzregion Belgorod abgestürzt. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte nach Angaben der Nachrichtenagentur RIA Nowosti erklärt, an Bord seien 65 ukrainische Kriegsgefangene gewesen, die auf dem Weg zu einem Gefangenenaustausch nahe der ukrainischen Grenze gewesen seien.

Nach Angaben der örtlichen Behörden gab es keine Überlebenden. Videoaufnahmen in Onlinediensten zeigten am Mittwoch ein Flugzeug, das in der Region Belgorod vom Himmel stürzte und anschließend in einem Feuerball aufging.

Das russische Verteidigungsministerium und das Außenministerium beschuldigten ukrainische Kräfte, das Flugzeug abgeschossen zu haben. Kremlsprecher Dmitri Peskow erklärte, Kiew habe eine "ungeheuerliche Tat" begangen. Von Seiten der russischen Armee hieß es, die ukrainische Seite habe gewusst, dass sich Kriegsgefangene aus der Ukraine an Bord befänden.

Flugzeugabsturz wird Thema im UN-Sicherheitsrat

Allerdings lieferte Moskau weder Beweise für die Identität der Passagiere noch konnte es beweisen, dass die ukrainische Seite wusste, wer sich an Bord befand. Die ukrainische Seite bestätigte indes, dass für Mittwoch ein Gefangenenaustausch an der Grenze geplant gewesen sei. Sie habe aber "keine zuverlässigen Informationen" über die Passagiere an Bord der Maschine, hieß es.

Experten des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) in Washington schrieben, dass weder die russischen noch die ukrainischen Angaben unabhängig überprüft werden könnten. Nach ihrer Einschätzung instrumentalisiert aber die russische Führung den Vorfall, um in der ukrainischen Gesellschaft Misstrauen zu säen – gegen die Regierung in Kiew.

An diesem Donnerstag soll der Flugzeugabsturz Thema im UN-Sicherheitsrat sein. Die von Russland beantragte Dringlichkeitssitzung sollte um 17 Uhr Ortszeit (22 Uhr MEZ) beginnen, wie die französische Ratspräsidentschaft mitteilte.

Abstürze von Militärmaschinen seit Beginn des russischen Angriffskriegs

Seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine hat es in Russland mehrere Abstürze von Militärmaschinen gegeben. Im Oktober 2022 stürzte ein russischer Kampfjet in ein Gebäude in der Stadt Jeisk an der russischen Küste des Asowschen Meeres. Dabei kamen 15 Menschen ums Leben.

Im August 2023, zwei Monate nach dem Aufstand seiner Söldner-Truppe Wagner gegen die russische Militärführung, stürzte das Privatflugzeug mit Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin an Bord auf dem Flug von Moskau nach St. Petersburg ab. Neben dem Wagner-Chef starben dabei auch dessen Stellvertreter Dmitri Utkin sowie acht weitere Menschen.

Mit Informationen von AFP