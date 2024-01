Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Hubschrauber für die Ukraine: Das können die Sea Kings

Hubschrauber für die Ukraine: Das können die Sea Kings

Die Meldung sorgte für Aufsehen: Deutschland liefert in den nächsten Monaten erstmals Hubschrauber an die Ukraine, um das Land weiter beim Abwehrkampf gegen Russland zu unterstützen. Doch was sind das für Helikopter – und was ihre Stärken? Ein Check.