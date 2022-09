"Arbeitsstab Gaspreisbremse": Was Lindner damit erreichen will

Bundesfinanzminister Christian Lindner nennt die Preissteigerungen beim Gas "ruinös". Er zeigt sich "höchst besorgt", dass die "Lawine" unterschätzt wird, die gerade auf die Wirtschaft zurolle: auf den Mittelstand, auf das Handwerk und auf die Industrie-Unternehmen in Deutschland.

Deshalb hat der FDP-Minister in seinem Ministerium jetzt einen eigenen Stab eingerichtet. Beim Versicherungstag in Berlin erklärte er, dieser "Arbeitsstab Gaspreisbremse" solle gegensteuern und den Markt wieder beruhigen.

Lindner: "Reale Gefahr für eigentlich gesunde Betriebe"

Der Minister machte klar, für wie ernst der die aktuelle Lage hält: Die enorm gestiegenen Preise seien "eine reale Gefahr für die Existenz eigentlich gesunder Betriebe", so Lindner. "Da wird es Maßnahmen des Staates geben müssen." Ansonsten drohe ein wirtschaftlicher "Strukturbruch".

Dass er mit den bisher getroffenen Maßnahmen nicht zufrieden ist, hatte Lindner zuvor bereits in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur unterstrichen. Was bislang getan wurde, reiche nicht aus - weder im Umfang noch im Tempo.

Gaspreisdeckel: Aus Bundeshaushalt finanziert?

Nur: Wie stellt sich Lindner die Beruhigung des Marktes vor? Was der neue Arbeitsstab konkret angehen soll, sagte der Minister nicht. Ein Gaspreisdeckel, finanziert aus dem Bundeshaushalt, kommt für die FDP aber wohl nicht in Frage. Jedenfalls sagte FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler der "Rheinischen Post", die Finanzierung eines Gaspreisdeckels über den Bundeshaushalt würde bedeuten, dass auch diejenigen für die hohen Gaspreise bezahlen, die in eine Wärmepumpe oder Pelletheizung investiert haben. Das sei mit der FDP nicht zu machen.

Dazu kommt, dass Lindner erklärtermaßen an der Schuldenbremse festhalten will, auch wenn, wie er selbst sagt, es damit "einsamer um ihn wird".

CSU: Gaspreisdeckel für Dreiviertel des Verbrauchs

Die Schuldenbremse sei nicht zu halten, sagt dagegen CSU-Chef Markus Söder - und wirft Lindner deshalb "Prinzipienreiterei" vor. Derweil hat die CSU-Landesgruppe auf ihrer Klausur im Kloster Banz einen Vorschlag erarbeitet, wie man die Gaspreise in den Griff bekommen könnte: Für 75 Prozent des privaten Verbrauchs solle ein Gaspreisdeckel gelten. Für alles, was darüber hinaus geht, solle der volle Preis bezahlt werden, fordern die Christsozialen. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sagte dazu der "Augsburger Allgemeinen: "Damit bleibt der Anreiz zum Energiesparen erhalten, aber Wärme eben auch bezahlbar."

Industrieverband: "Regierung muss sich von Emotionen freimachen"

Dass die Energiepreise schnell sinken müssen, fordert auch der Industrieverband BDI. Deren Präsident Siegfried Russwurm betonte, es gebe noch immer "jede Menge Zuschläge, die jetzt zur Disposition gestellt werden müssen". Das müsse die Politik angehen, so Russwurm. Nach seinen Worten muss außerdem "alles ans Netz, was Strom erzeugt". Deshalb solle sich die Regierung "von Emotionen freimachen", was den Weiterbetrieb der letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke angeht.