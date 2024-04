FDP-Generalsekretär: Iran verfolgt das Ziel, Israel auszulöschen

"Die Führung in Teheran, also die Islamische Republik, verfolgt ganz klar das Ziel, Israel auszulöschen." Mit diesen Worten hat FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen gewarnt: "Wir glauben häufig in Europa, aber auch in Deutschland, das ist nur Rhetorik, das meinen die nicht so – doch, doch, die meinen das so."

Seiner Einschätzung nach werde der Konflikt zwischen Iran und Israel weitergehen, wenn auch nicht mit direkten Angriffen wie zuletzt. Der Iran versuche das "in der Regel über die sogenannten Stellvertreter, also pro-iranische Milizen und Kräfte in der Region". Ob über die Hisbollah im Libanon, andere Gruppen im Irak oder die Hamas: "Das ist die iranische Methode und nicht die direkte Konfrontation." Das Mullah-Regime versuche, die ganze Region zu destabilisieren.

Atomabkommen war "naive Politik"

Der ehemalige außenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion kritisierte damit erneut die frühere "naive Politik" der Bundesregierung und der EU gegenüber dem Iran: "Die Europäische Union hat aus meiner Sicht viel zu lange an dem sogenannten Atomabkommen festgehalten." Derweil hätte sich das Regime ausruhen und sein Raketen- und Drohnenprogramm ausbauen können. Diese Waffen kamen nicht nur beim Angriff auf Israel zum Einsatz, sondern auch im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Dabei sei er bis 2015, vielleicht sogar noch bis 2017 der Meinung gewesen, dass das Atomabkommen sogar richtig sei, sagte Djir-Sarai im BR Fernsehen: "Damals existierte ja die Hoffnung, dass man mit dem Atomabkommen den Iran zurückholt auf die internationale Bühne." Passiert sei allerdings das Gegenteil: "Mit dem Geld baut der Iran keine einzige Schule oder Krankenhaus, sondern das Geld wird eingesetzt, um Kriege zu führen in der Region."

"Man muss diese Region verstehen"

Die Angst vor dem Iran führe allerdings auch dazu, dass einige arabische Länder immer näher zu Israel gerückt seien, so Djir-Sarai. Bevor die Hamas Israel angegriffen habe, seien Saudi-Arabien und Israel kurz vor einem wegweisenden Abkommen gestanden, ergänzte ARD-Wirtschaftsjournalistin Anja Kohl am Sonntags-Stammtisch: "Man muss diese Region verstehen."

