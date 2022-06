Nach Zugunglück: Dokument legt Verdacht zur Unfallursache nahe

Hat ein Bahn-Mitarbeiter einen Fehler gemacht? War vielleicht ein Waggon defekt, oder waren die Gleise nicht in Ordnung? Bei dem Zugunglück am 3. Juni in Burgrain bei Garmisch-Partenkirchen sind fünf Menschen gestorben. Noch immer ist nicht klar, was die Ursache für dieses Unglück war. Noch ist vieles Spekulation, doch nun kristallisiert sich ein Verdacht heraus.

Spielten vorgeschädigte Betonschwellen beim Unglück eine Rolle?

Ein internes Schreiben, das dem BR vorliegt und in dem es um die Ursache des Zugunglücks geht, spricht von einer Schienenverschiebung, deren Grund "horizontale Brüche in den Betonschwellen" an der Unglücksstelle gewesen seien, und weiter von "zum Teil vorgeschädigten Betonschwellen". Vorgeschädigte Betonschwellen haben dem Dokument zufolge vermutlich dazu geführt, dass es "zu einer unzulässigen Spurerweiterung und dem Verlust der Spurführung" kam.

Das legt den Verdacht nahe, dass kaputte Betonschwellen – also so genannte Oberbauschäden – für das Unglück zumindest mitverantwortlich gewesen sein könnten. Seit wann der Bahn solche eventuellen Schäden bekannt waren, dazu hat das Unternehmen auf Anfrage vom Donnerstag noch keine Stellung genommen.

Nach dem Unglück sehr viel mehr Langsamfahrstellen

Klar ist: Das Streckennetz der Deutschen Bahn ist in schlechtem Zustand. An vielen Stellen in Oberbayern vor allem im Voralpenland dürfen die Züge deshalb nur sehr langsam fahren. Und nach dem Zugunglück sind einige solcher so genannten Langsamfahrstellen dazu gekommen. Das sind meist ein paar hundert Meter lange Strecken, auf denen die Züge abbremsen müssen und an denen sie zum Teil nur noch 20 Stundenkilometer fahren dürfen.

Diese Langsamfahrstellen können verschiedene Gründe haben, zum Beispiel marode Brücken, Baustellen oder Mäharbeiten. Ein weiterer Grund zum Langsamfahren sind die so genannten "Oberbauschäden". Mit Oberbau sind die Schienen, die Schwellen und der Schotter gemeint.

Gefahr durch so genannte "Oberbauschäden"

Langsamfahrstellen wegen Oberbauschäden gibt es nun plötzlich viele, besonders im Alpenvorland. Ein Dokument der Bahn listet alle Langsamfahrstellen in Süddeutschland auf, die am 22. Juni gültig waren, also vor einer Woche. Darin ist auch verzeichnet, seit wann man dort langsam fahren muss und warum. Es gibt momentan wegen Oberbauschäden knapp 20 Langsamfahrstellen in Oberbayern, und bis auf drei sind alle in den zwei Wochen nach dem Zugunglück in Burgrain eingerichtet worden. Davon allein fünf auf der Strecke München – Garmisch – Mittenwald.

Endgültige Klarheit zur Unfallursache soll die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung schaffen. Diese hat aber noch keinen Bericht zu dem Unglück veröffentlicht.