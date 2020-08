Faktenfuchs: Gerüchte um Corona-Lockdown-Pläne sind falsch

Der einzige Bezug zwischen dem Warntag und dem Coronavirus findet sich in einer Pressemitteilung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe: "Die Wichtigkeit und Aktualität des Themas Warnung zeigt sich auch durch die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus in diesem Jahr." Das hat allerdings weder etwas mit einem geplanten Lockdown noch mit einer Corona-Impfung zu tun.

Einen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt es in Deutschland nach wie vor nicht. Und selbst wenn es einen gäbe, wären einer durch die Regierung verordneten Impfpflicht enge Grenzen gesetzt. Mehrmals haben Vertreter der Bundesregierung, zum Beispiel Gesundheitsminister Spahn und Kanzleramtschef Braun betont, dass sie keine Impfpflicht wollen, sondern auf Freiwilligkeit setzen würden.

Verschwörungserzählung greift "Deep State"-Theorie auf

In dieser Woche teilte Hildmann dann einen Link zu einem YouTube-Video, in dem von einem zweiten Lockdown am 18. September die Rede ist. Der "Deep State" habe der "BRD GmbH" (so bezeichnen Reichsbürger die Bundesrepublik Deutschland, die sie nicht anerkennen) ein Ultimatum gesetzt: Sie habe zwei Wochen Zeit, eine zweite Corona-Welle auszulösen. Dann werde es einen Lockdown geben, die Bundeswehr werde Städte absperren. Die zweite Welle brauche es, um die Leute zu nötigen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

In diesem Video paaren sich konkrete Verschwörungserzählungen (Lockdown, zweite Coronawelle) mit einer umfassenderen Verschwörungsideologie: Die aus den USA stammende "Deep State"-Theorie behauptet, dass ein "Staat im Staat" existiert: Eine verborgene Kooperation von Bürokraten, Geheimdiensten und Militär zwinge demokratisch gewählten Politikern ihren Willen auf.

Populismus knüpft an Verschwörungserzählungen an

Auch der niederbayerische AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka spricht auf Twitter davon, dass die Regierung eine zweite Corona-Welle inszenieren würde und es zwischen dem 25.8. und dem 5.9. zum nächsten Lockdown kommen werde.

Die AfD gilt als populistische, in Teilen rechtsextreme Partei. Protschka ist nur eines von vielen Beispielen, in denen AfD-Politiker Verschwörungserzählungen verbreitet haben. Pia Lamberty, die an der Universität Mainz zum Thema Verschwörungstheorien forscht, beobachtete "eine inhaltliche Anschlussfähigkeit zwischen Populismus und Verschwörungserzählungen", sagte sie in einem Interview. Populisten verstünden sich als "das Volk", das sich gegen die vermeintliche Elite wehren muss. Diesen Gedanken erkenne man auch in der Verschwörungserzählung: "Wir gegen die da oben."

Altmeier: zweiten Lockdown mit aller Macht verhindern

Auch auf der Facebook-Seite von BR24 tauchten unter verschiedenen Artikeln zu unterschiedlichen Aspekten des Coronavirus (steigende Infektionszahlen, Corona-Tests auf der Autobahn, mögliche Schulschließungen in Bayern) eine Handvoll Kommentare auf, die von einem zweiten Lockdown sprechen – obwohl es in den Artikeln nicht darum geht und es keine Anhaltspunkte dafür gibt. Im Gegenteil: Erst kürzlich sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier: "Wir müssen einen zweiten Lockdown mit aller Macht verhindern."

Verschwörungserzählungen spielen mit Ängsten

Warum glauben Menschen solchen Verschwörungserzählungen? In Krisenzeiten würden Menschen stärker an Verschwörungen glauben, sagte Lamberty kürzlich in einem Interview mit dem Bundesbildungsministerium.

"Die Corona-Pandemie bietet ideale Voraussetzungen. Niemand weiß, was als nächstes kommt, viele fühlen sich ausgeliefert, das sorgt für große Ängste und Verunsicherungen in der Bevölkerung. Und genau daran knüpfen Verschwörungserzählungen an." Pia Lambery, Psychologin an der Universität Mainz

Verschwörungsgläubigkeit hat nichts mit Bildung zu tun

Ob jemand an Verschwörungstheorien glaubt, hat nicht unbedingt mit dem formalen Bildungsgrad zu tun. "Verschwörungsgläubige sind nicht 'dümmer' als der Durchschnitt der Gesellschaft. Es gab und gibt jede Menge akademischer Verschwörungsschwurbler, nicht selten mit Doktor- und Professorentitel", sagt Michael Blume, Beauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus, in der jüngsten Folge seines Podcasts "Verschwörungsfragen".

Statt von "Covidioten" - einem abwertenden Begriff, mit dem Menschen bezeichnet werden, die sich nicht an die Corona-Auflagen halten - spricht Blume lieber von "Covid19-Rücksichtslosen". Ihnen fehle es nicht an "Hirn":

"Sie haben vielmehr früh gelernt, ihr Hirn in einer Weise zu benutzen, mit der sie sich selbst und andere immer tiefer in eine andere, finstere Realität hinabschwurbeln. Ihre Wahrnehmung der Welt und Menschen darin ist faktisch falsch, aber ihre Gefühle von Verzweiflung, Wut und Sehnsucht nach Erlösung sind echt." Michael Blume, Beauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus