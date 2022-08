Keine Dürre am Schliersee - mit der regenreichste Ort Bayerns

Der Hennererhof liegt in einem grünen, schattigen Seitental am Schliersee. Die Luft ist würzig und frisch und im Kräutergarten von Angelika Prem blüht und grünt es. Dürre ist hier kein Problem - anders als in vielen Teilen Bayerns.

Mehr Regen als anderswo

Kräuterpädagogin Angelika Prem schreibt das viele Grün zum einen dem Morgentau zu. Aber es habe auch ab und an geregnet am Schliersee, meint sie. Tatsächlich gehört Schliersee zu einem der niederschlagreichsten Orte in diesem Sommer. Pro Quadratmeter sind in diesem Jahr bereits über 1.000 Liter Regen gefallen, bestätigt der Meteorologe Michael Sachweh. Angeführt werde die Statistik allerdings von der Messstelle in Oberstdorf-Rohrmoos.

Regen an den Bergen

Der Alpenrand weise oft die höchsten jährlichen Niederschlagsmengen auf, so BR-Meteorologe Sachweh. Je höher die Berge, desto ergiebiger in der Regel die Stauniederschläge. Tatsächlich ist es am Schliersee grüner als anderswo. Das merken auch die Gäste, die bei Angelika Prem Kräuterseminare besuchen. "Ist es bei Euch schön grün, bei uns ist alles braun", würden viele ihrer Gäste heuer bewundernd bemerken.

Sommer pur am Schliersee

Dass Schliersee mit der niederschlagreichste Ort ist, muss man in Relation sehen. Freilich ist es auch hier warm und sonnig derzeit - Badewetter pur. Wenn es regnet, dann meist abends, meint die Bootsverleiherin Michaela Lauber, die derzeit wie jeden Sommer sehr viel Arbeit hat. Aber der niedrige Wasserstand des Sees beschert der jungen Unternehmerin heuer besonders viel Arbeit.

Schäden beim Bootsverleih

Wie viele Seen hat auch der Schliersee in diesem Sommer weniger Wasser, aber besorgniserregend ist der Wasserstand nicht, so das Wasserwirtschaftsamt Rosenheim. Trotzdem: Die Bootsverleiherin Michaela Lauber würde sich mehr Wasser im See wünschen, denn sie verzeichnet aufgrund des niedrigen Wasserstands viele Schäden. Immer wieder komme es vor, dass die Ausflügler mit den Booten auf Grund fahren. Die beschädigten Schiffsschrauben wieder zu reparieren, sei jede Menge Arbeit, berichtet Lauber. Sie verzeichnet in diesem Sommer mehr kaputte Bootsschrauben als sonst.

Deswegen wünscht sich Michaela Lauber mehr Regen in den kommenden Tagen. Für Freitag und Samstag rechnen die Meteorologen mit Gewittern über dem Schliersee.