Europa im Fokus: 25 Jahre BR-Magazin EUROBLICK

In Bosnien schildert uns Ajna Jusic, wie sie herausfand, dass ihre Geburt die Folge einer Vergewaltigung war, die ihre Mutter erlitten hatte. In Marseille erzählen Benoit Baubry und Claire Morcant vom Bürgerkonvent "Die 150", warum über das neue Klimaschutzgesetz in Frankreich gestritten wird. Und nachdem bei der EUROBLICK-Premiere 1996 die "Demokratie" im Fokus stand, widmet sich die aktuelle Sendung am 3. Oktober der "Freiheit".

"25 Jahre Euroblick – das sind 25 Jahre engagierte Berichterstattung aus unseren europäischen Nachbarländern, von Albanien bis Zypern. Mit Hintergründen zu Ereignissen, die uns auch in Bayern unmittelbar betreffen: vom Klimaschutzgesetz in Frankreich über Flüchtlinge in Griechenland und den Balkan-Ländern bis hin zu Grenzschließungen in Zeiten der Corona-Pandemie. Der „Euroblick“ steht für den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus - unverzichtbar in einem vereinten Europa. Besonders wichtig: Auch der Euroblick entwickelt sich immer mehr zum crossmedialen Format. Euroblick-Geschichten sind im Radio zu hören, sind online und in den Social Media-Kanälen von BR24 zu lesen und zu sehen. So sind die Weichen für die nächsten 25 Jahre Europa-Berichterstattung gestellt." Thomas Hinrichs, BR-Programmdirektor Information

"Europa den Zuschauern näher bringen“, das war das Ziel der Redakteure und des Moderators, als die Sendung ‚Euroblick‘ am 22. September 1996 im BR Fernsehen Premiere hatte. Die Themen waren so vielfältig wie die Menschen, die in der Sendung vorgestellt wurden. Viele Themen sind heute – 25 Jahre danach - so aktuell wie damals: ob Umweltschutz, Pressefreiheit oder die Bewältigung von Krisen und Kriegsfolgen. Das zeigt sehr anschaulich auch die Jubiläumssendung am 3. Oktober. Die Ziele von damals sind immer noch aktuell und wichtig: dem Publikum Politik, Wirtschaftsgeschehen und Kultur der europäischen Nachbarländer näher bringen. Neu ist, dass der Euroblick inzwischen nicht mehr allein im BR Fernsehen zu sehen ist, die Themen werden jetzt crossmedial umgesetzt. Herzlichen Dank an das Redaktionsteam und herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren Euroblick." Andrea Kister, BR-Programmbereichsleiterin Politik und Wirtschaft

"Der Blick ins Ausland, jenseits der bayerischen und deutschen Grenzen, ist essenziell. Nur so können wir die immer komplexer zusammenhängenden globalen politischen Entwicklungen und Entscheidungen verstehen. Ich bin sehr froh, dass der Bayerische Rundfunk trotz einer zunehmenden medialen Regionalisierung die Fahnen für die Auslandberichterstattung hochhält und gerade durch den Euroblick die Sicht auf ganz Europa ermöglicht, auch aus bayerischer Perspektive. Wie sehr die Zuschauerinnen und Zuschauer daran interessiert sind, hat mir auch der ARD-Zukunftsdialog vor Augen geführt." Natalie Amiri, BR-Moderatorin und -Korrespondentin

Gleiche Ziele - Bayerische Perspektive - Crossmediale Zukunft

Damals wie heute und auch in Zukunft will der EUROBLICK Hintergründe und Zusammenhänge anschaulich machen, jenseits der Tagesaktualität in den Nachrichten, auch aus bayerischer Perspektive. Gleichzeitig will der EUROBLICK mit spannenden, berührenden, manchmal kuriosen Geschichten zum Schmunzeln, Staunen und Nachdenken bringen. Denn der EUROBLICK will informieren und unterhalten, und das nicht mehr nur im linearen Fernsehen, sondern inzwischen auch crossmedial: im Hörfunk und digital in den Sozialen Medien und auf der BR24-Webseite.

Die Jubiläumssendung des EUROBLICK sehen Sie am 3. Oktober 2021 um 16.45 Uhr.