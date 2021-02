Lockdown bis 7. März - Öffnung von Handel ab Inzidenz unter 35

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert und fortgeschrieben.

Der Corona-Lockdown in Deutschland wird verlängert. Bund und Länder haben sich in den Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise auf das Datum 7. März verständigt. Das heißt: Die Kontaktbeschränkungen gelten weiter, Geschäfte, Gastronomie und Kultureinrichtungen bleiben geschlossen, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin sagte.

Es zeige sich, das die verhängten harten Maßnahmen "ihre Wirkung zeigen", betonte die Kanzlerin. Lockerungen müssten aber im Lichte einer Entwicklung erfolgen, die im vergangenen Jahr noch nicht vorauszusehen gewesen sei: der Virus-Mutationen. Es gelte, weiterhin sehr vorsichtig zu sein, mahnte Merkel.

Keine einheitliche Regelung für Schulen

Auf ein einheitliches Vorgehen bei Kitas und Schulen einigten sich Bund und Länder nicht. Merkel plädierte nach eigenen Angaben für eine weitere Öffnung ab 1. März, weil die 7-Tage-Inzidenz bis dahin "vorhersehbar" auf 50 sinken könnte. Es gebe aber eine eindeutige Zuständigkeit der Länder für Kitas und Schulen, die Kanzlerin habe in dieser Frage kein Veto-Recht.

Das Land Berlin beispielsweise will laut dem Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) ab 22. Februar Grundschüler unter strengen Vorgaben wieder in die Schulen lassen. Auch der nordrhein-westfälische Regierungschef Armin Laschet (CDU) nannte den 22. Februar als Termin. Bayern wird laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eher etwas vorsichtiger und zurückhaltender im Vergleich zu anderen Bundesländern vorgehen.

Friseure öffnen ab 1. März

Einig wurden sich Merkel und die Ministerpräsidenten, dass bereits ab 1. März Friseurgeschäfte wieder öffnen dürfen. Der bayerische Ministerpräsident Söder sagte dazu, diese Entscheidung habe auch etwas mit Hygiene und "ein bisschen mit Würde zu tun".

Öffnungen im März ab Inzidenz unter 35

Weitere Lockerungen in den Ländern soll es - auch angesichts der Gefahr einer Ausbreitung von Virus-Mutationen - im März erst ab einer "stabilen 7-Tage-Inzidenz" von 35 geben, wie Merkel weiter sagte. Dabei werde es um eine Öffnung des Einzelhandels mit einem Kunden pro 20 Quadratmeter gehen, Museen, Galerien und noch geschlossene körpernahe Dienstleistungsbetriebe.

Söder zufrieden mit Beschlüssen

Über die weitere Strategie wollen Bund und Länder laut Merkel am 3. März beraten. Erst dann soll über mögliche nächste Lockerungsschritte diskutiert werden - also über die Kontaktbeschränkungen und die Bereiche Kultur, Sport und Freizeit.

Söder sagte dazu, es sei leichter zu schließen als zu öffnen. Die Corona-Lage sei zwar besser, aber die Stimmung im Land sei schwieriger. Mit den Bund-Länder-Beschlüssen zeigte er sich zufrieden: "Ich glaube, heute hat sich der vorsichtige Kurs durchgesetzt - und zwar richtig."

Corona-Inzidenz derzeit bei 68

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (7-Tage-Inzidenz) lag laut Robert Koch-Institut am Mittwochmorgen bundesweit bei 68. Auf diesem Niveau hatte der Wert zuletzt am 24. Oktober (68,4) gelegen. Eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 hatte es zuletzt am 20. Oktober (48,6) gegeben.