Erdbeben der Stärke 5,7 in Italien – Ausgangspunkt in der Adria

Ein Erdbeben in der Adria hat am Mittwochmorgen die Region Marken in Mittelitalien erschüttert. Die Stärke wird vom Sender Rai und der Agentur AFP mit 5,7 beziffert. Wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie mitteilte, ereignete sich das Beben kurz nach 7.00 Uhr in einer Tiefe von acht Kilometern vor der italienischen Adriaküste. Wenige Minuten später gab es ein Nachbeben der Stärke 4,0. Die Erschütterungen waren bis in die Hauptstadt Rom zu spüren.

Die Leiterin des ARD-Studios in Rom, Anja Miller, twitterte um kurz nach acht Uhr: "Starkes Erdbeben in Mittelitalien - bisher aber zum Glück keine schweren Schäden gemeldet."